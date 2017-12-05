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Падающая звезда

Когда наблюдать самый яркий звездопад 2017 - метеорный поток Геминиды

© AP Photo / Andres Kudacki
Общество
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Входящий в "большую тройку" звездопадов, один из самых мощных метеорных потоков – Геминиды, земляне смогут наблюдать в этом декабре

Пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды в 2017 году приходится на 13-14 декабря, но шансы увидеть звездопад загадать желание у жителей Земли сохраняются до 17-го числа.

Sputnik Грузия поинтересовался где, когда и как смогут жители Земли наблюдать самый яркий звездопад года.

Где, когда и как

Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать из любой точки земного шара, но особенно яркое и красочное шоу ожидает жителей северного полушария, так как поток пройдет через созвездие Близнецов.

Максимальная интенсивность метеорного потока Геминиды придется на 13-14 декабря, хотя увидеть отдельные падающие звезды можно было уже начиная с 4-го числа.

Метеорный поток Геминиды, последний звездопад года, лучше всего будет видно после полуночи и до восхода. Интенсивность звездопада из года в год бывает разной — в 2017-м ожидается в час до 120 метеоров.

Всплеск до 200 метеоров в час, что в два раза больше чем у традиционного августовского звездопада Персеиды, метеорный поток Геминиды дал в 2011 году.

Метеоры Геминид отличаются белым цветом и большой яркостью — они движутся со скоростью примерно 35 км/с (126 тысяч км/ч), потому что метеорный поток летит не навстречу Земле, а как бы догоняет ее.

Наблюдать звездопад Геминиды лучше всего вдали от городских огней — пролетающие метеоры увидеть можно невооруженным взглядом, достаточно поднять лишь голову к созвездию Близнецов.

Наиболее яркие метеоры наблюдаются вдали от радианта. Но следует помнить, что из-за поглощения света у горизонта, большее количество метеоров дадут наблюдения в зените.

Падающая звезда
© AP Photo / Andres Kudacki
Звездопад Ориониды 2017: где и когда лучше наблюдать метеорный поток

Чтобы насладиться звездопадом, оденьтесь потеплее, так как вечерами холодно, и устройтесь как можно комфортнее. Можно, при желании, использовать спальные мешки или шезлонги. Чтобы привыкнуть к темноте проведите снаружи хотя бы 30 минут.

Геминиды, в отличие от метеоров Леонид – весеннего звездопада, которые очень быстрые и часто оставляют за собой размытые следы, значительно медленнее, и, как правило, без следов.

Выбрав место, посмотрите вверх, выберите участок неба и понаблюдайте за ним, и метеоры начнут появляться. Не стоит разочаровываться, если в первые несколько минут наблюдений вы ничего не увидите, потому что метеоры как правило, пролетают рывками, вспышками с небольшими затишьями между ними.

Звездопад Геминиды

Геминиды, как утверждают астрономы, из всех известных метеорных потоков наиболее таинственное космическое явление. Прародителем Геминид, в отличие от большинства других метеорных потоков, является не комета.

Метеорный поток Геминиды происходит потому, что в декабре Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос объектом, который открыли с помощью инфракрасного космического телескопа в 1983 году и назвали 3200 Фаэтон (3200 Phaethon).

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© Sputnik/ Vitaliy Timkiv
Метеорный поток Персеиды, снятый в самых разных точках планеты Земля
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Фаэтон астрономы относят к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между кометами и астероидами. Его орбита очень вытянута – она позволяет объекту, во время движения вокруг Солнца, одновременно пересекать орбиты всех четырех планет земной группы от Меркурия до Марса.

Объект назвали в честь героя греческого мифа о Фаэтоне (сын бога Солнца — Гелиоса) из-за того, что к Солнцу он подходит ближе любого другого известного астероида (рекорд принадлежит астероиду 2006 HY51).

Фаэтон подходит к Солнцу каждые 1,5 года на расстояние, которое более чем в два раза превышает перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты) Меркурия, при этом вблизи Солнца скорость объекта может достигать почти 200 км/с (720 тысяч км/ч).

Следовательно, астрономы считают, что если даже Фаэтон был кометой, то за тысячу лет вокруг Солнца она совершила много оборотов, а в результате — лед из ее ядра весь испарился, хвост исчез, и только каменный остов остался от ядра.

Гороскоп
© PIXABAY / Homestage
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По данным, которые ученые получили в ходе исследований, удалось выяснить примерные размеры Фаэтона – около пяти километров его диаметр, а вокруг своей оси полный оборот он за 3,6 часа, так что космический объект действительно огромен.

Астрономы намерены изучать космический объект и дальше – они надеются, что при максимальном сближении Фаэтона с Землей им удастся получить дополнительные данные об этом загадочном объекте.

Кстати, предполагается, что в 2017-м Фаэтон подлетит ближе всего к Земле — он пролетит на дистанции десять миллионов километров от земного шара, что достаточно близко по астрономическим размерам.

Астрологи советуют

Радиант метеорного потока Геминиды находится в созвездии Близнеца — это значит, что успех в этот период ждет во многих сферах, но необходимо для этого постараться.

Это время действий – нужно сделать первый шаг, воплотить в жизнь новые проекты, принимать важные решения. Любые действия будут только на пользу, так что дерзайте и воплощайте в жизнь самые дерзкие проекты и фантазии.

Астрологи в этот период советуют направить свои силы на карьеру, так как желание, касающееся работы, в период действия звездопада Геминиды, воплотится в жизнь обязательно.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
метеоры, астролог, звездопад, метеорный поток Геминиды, Земля
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