Британские ученые определили признак скорой смерти

КИШИНЕВ — Sputnik. В исследовании, опубликованном британскими учеными в журнале JAMA Internal Medicine, утвердается, что у пожилых людей за несколько лет до смерти начинает падать артериальное давление, передает РИА Новости.

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Ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, скончавшиеся в возрасте 60 лет и старше. В выборку были включены данные как о пациентах с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, так и о людях, практически не имевших проблем со здоровьем.

Выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным.

Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте, в частности при оценке рисков применения того или иного вида терапии.