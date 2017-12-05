Демократия Литвы: за память о советских воинах – наказание

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik, Николай Костыркин. Неслыханный для всего цивилизованного мира случай произошел в Литве. Департамент культурного наследия этой страны назначил штраф местным поисковикам за то, что они в Вильнюсе предали земле останки погибших в 1944 году солдат Красной армии и установили на месте захоронения надгробный памятник.

Шутка ли, но изначально речь даже шла о сносе этого монумента!

По вынесенному решению, Ассоциация "Забытые солдаты" должна заплатить аж 1,5 тысячи евро за то действие, которое во всех странах, переживших ужасы фашизма, квалифицируется как достойный подражания шаг и выполнение долга благодарных потомков перед героическими предками.

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Это перезахоронение состоялось четыре года назад, — когда в братскую могилу поместили останки найденных при раскопках шестерых бойцов Красной армии.

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У павших нет национальности

Ассоциация "Забытые солдаты" работает более 10 лет. За это время усилиями поисковиков в Литве найдены останки более 200 советских воинов, боровшихся с фашизмом. За один лишь 2016 год в Литве обнаружены и извлечены из земли кости 70 солдат СССР. Также за время своей деятельности литовские поисковики извлекли на свет останки около 150 солдат вермахта и шести военнослужащих армии Наполеона, участвовавших в походе на Россию в 1812 году. Находят и военных русской армии дореволюционного периода. Если речь идет о солдатах армий других государств, поисковикам помогают соответствующие посольства. Ежели были найдены останки участников послевоенного сопротивления, подключается литовское Минобороны. Все перезахоронения проводятся с подобающими почестями — с участием роты почетного караула литовской армии. Также поисковики устанавливают надгробные памятники там, где покоятся солдаты прошлых эпох.

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Благовидный предлог

В чем же причина вдруг возникшего акта произвола со стороны литовских властей в отношении тех, кто делает все, чтобы отдать последние почести воинам прошлого?

Предлог прост — год назад в Литве был принят закон о необходимости согласовывать подобные мероприятия с МИДом Литвы.

"Нам предъявили обвинение в нарушении законодательства о захоронении иностранных воинов на территории Литовской Республики. Я не могу понять, как граждане СССР, служившие в Красной армии, освобождавшие от фашистов Литву, которая входила на тот момент в состав СССР, стали иностранными военнослужащими?!", — заявил журналистам лидер поисковой организации "Забытые солдаты" Виктор Орлов.

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Горькая ирония — штраф в 1,5 тысячи евро — еще не самый худший вариант, считает Орлов. Изначально предполагалось и вовсе снести памятник, заменив его на информативную табличку. Теперь же поисковики надеются, что этого не произойдет.

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Решение суда "Забытые солдаты" будут оспаривать согласно действующим в таких случаях законным юридическим процедурам. Шансы на победу у поисковиков есть, ведь государство в этом случае само нарушает свое же законодательство. Перезахоронение, о котором идет речь, было произведено четыре года назад, а закон о согласовании подобных мероприятий с местным МИДом был принят только год назад.

Закон законом погоняет

Кроме того, уточняет Виктор Орлов, это решение суда входит в противоречие с постановлением, которое было вынесено ранее, по этому же самому делу. Тогда было установлено, что никакого ущерба поисковики никому не нанесли.

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"В наших действиях по сооружению памятника в прошлых разбирательствах никаких правонарушений не обнаружили. Потому что данная территория, Антакальнисского кладбища в Вильнюсе, на тот момент не являлась ни охраняемой зоной, ни зоной культурного наследия. И ровно через два месяца при тех же фактах, что расследовались ранее, были обнаружены "новые обстоятельства", почему-то дающие возможность обвинить нас в совершении правонарушения. Хотя кладбище Антакальнис было признано объектом культурного наследия только в октябре 2017 года. То есть, по желанию чиновников, закон возымел обратное действие", — рассказал Орлов журналистам.

Фашисты — "свои парни"

На вопрос корреспондента Sputnik о том, как в подобных случаях обстоят дела с останками солдат фашистской Германии и ее союзников, Орлов подчеркнул, что как раз с ними проблем никаких нет.

"Останки немцев в Литве хоронят на выделенных для этого участках. Процедуру экспертизы не проводят, никаких проблем", — сказал поисковик.

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В то же время, по его словам, в Литве при каждом новом обнаружении останков красноармейцев-участников Великой Отечественной войны заводится… уголовное дело.

"По законам Литвы, без уголовного дела невозможно получить разрешение о перезахоронении останков солдат Красной Армии. В то же время, когда в нашей стране находят останки солдат вермахта, уголовное дело почему-то не заводится", — рассказал Орлов.

По его словам, недавний случай с заведением дела из-за нахождения останков военнослужащих периода Великой Отечественной войны, связан с погибшими на одной из местных погранзастав, на границе с нынешней Калининградской областью России. Там пять лет назад были обнаружены останки пяти советских пограничников. И все эти пять лет длилось рассмотрение дела, по которому поисковики обязаны были проходить свидетелями.

"К счастью, это дело уже закрыто", — сказал Орлов.

Недочеты прошлого и подлоги настоящего

Поисковик предположил, что причина этой непростой и вызывающей, как минимум, недоумение, процедуры заложена еще в советском периоде. Тогда было принято решение, что кроме официальных захоронений советских солдат периода Великой Отечественной войны больше никаких останков борцов с фашизмом в литовской земле не лежит.

Но недочеты прошлой эпохи, которую так любят критиковать во многих странах сегодня, можно исправить. Почему же Литва, претендующая на статус современного европейского государства, этого не делает?

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Более того, неужели в стране, стремящейся к апогею демократии, царят двойные стандарты и даже "послабления" в отношении останков солдат вермахта на фоне всяческих препон в деле сохранения памяти об освобождении Литвы от нацизма?

На деле выходит, что так. Ведь, по данным местных СМИ, глава департамента культурного наследия Литвы Диана Варнайте назвала элементом "информационной войны" работу поисковиков по увековечиванию памяти погибших при освобождении Литвы от немецких оккупантов. По словам чиновницы, с подобными проявлениями "антигосударственной деятельности" нужно бороться, несмотря даже на юридическую составляющую вопроса.