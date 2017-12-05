20:38 05 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Улица Ворот Зари

Демократия Литвы: за память о советских воинах – наказание

© Sputnik/ Александр Липовец
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0

Демократия Литвы: за память о советских воинах местных поисковиков обязали заплатить штраф

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik, Николай Костыркин. Неслыханный для всего цивилизованного мира случай произошел в Литве. Департамент культурного наследия этой страны назначил штраф местным поисковикам за то, что они в Вильнюсе предали земле останки погибших в 1944 году солдат Красной армии и установили на месте захоронения надгробный памятник.

Церемония награждения поисковых отрядов Молдовы
© Sputnik.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Церемония награждения поисковых отрядов Молдовы

Шутка ли, но изначально речь даже шла о сносе этого монумента!

По вынесенному решению, Ассоциация "Забытые солдаты" должна заплатить аж 1,5 тысячи евро за то действие, которое во всех странах, переживших ужасы фашизма, квалифицируется как достойный подражания шаг и выполнение долга благодарных потомков перед героическими предками.

Неизвестная ВОВ: подвиг Сергея Сидоренко на Дальнем Востоке >>>

Это перезахоронение состоялось четыре года назад, — когда в братскую могилу поместили останки найденных при раскопках шестерых бойцов Красной армии.

Алексей Петрович
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Поисковики опубликовали воспоминания 300 ветеранов ВОВ из Молдовы

У павших нет национальности

Ассоциация "Забытые солдаты" работает более 10 лет. За это время усилиями поисковиков в Литве найдены останки более 200 советских воинов, боровшихся с фашизмом. За один лишь 2016 год в Литве обнаружены и извлечены из земли кости 70 солдат СССР. Также за время своей деятельности литовские поисковики извлекли на свет останки около 150 солдат вермахта и шести военнослужащих армии Наполеона, участвовавших в походе на Россию в 1812 году. Находят и военных русской армии дореволюционного периода. Если речь идет о солдатах армий других государств, поисковикам помогают соответствующие посольства. Ежели были найдены останки участников послевоенного сопротивления, подключается литовское Минобороны. Все перезахоронения проводятся с подобающими почестями — с участием роты почетного караула литовской армии. Также поисковики устанавливают надгробные памятники там, где покоятся солдаты прошлых эпох.

Поисковики из Молдовы на раскопках в Польше
фото из личного архива Василия Сеньковского
Поисковое движение Молдовы выходит на мировой уровень

Благовидный предлог

В чем же причина вдруг возникшего акта произвола со стороны литовских властей в отношении тех, кто делает все, чтобы отдать последние почести воинам прошлого?
Предлог прост — год назад в Литве был принят закон о необходимости согласовывать подобные мероприятия с МИДом Литвы.

"Нам предъявили обвинение в нарушении законодательства о захоронении иностранных воинов на территории Литовской Республики. Я не могу понять, как граждане СССР, служившие в Красной армии, освобождавшие от фашистов Литву, которая входила на тот момент в состав СССР, стали иностранными военнослужащими?!", — заявил журналистам лидер поисковой организации "Забытые солдаты" Виктор Орлов.

Останки 62 участников ВОВ были перезахоронены на кишиневском мемориале >>>

Горькая ирония — штраф в 1,5 тысячи евро — еще не самый худший вариант, считает Орлов. Изначально предполагалось и вовсе снести памятник, заменив его на информативную табличку. Теперь же поисковики надеются, что этого не произойдет.

Установка креста на мемориале
facebook, Василий Сеньковский
Поисковики установили кресты на братских могилах красноармейцев

Решение суда "Забытые солдаты" будут оспаривать согласно действующим в таких случаях законным юридическим процедурам. Шансы на победу у поисковиков есть, ведь государство в этом случае само нарушает свое же законодательство. Перезахоронение, о котором идет речь, было произведено четыре года назад, а закон о согласовании подобных мероприятий с местным МИДом был принят только год назад.

Закон законом погоняет

Кроме того, уточняет Виктор Орлов, это решение суда входит в противоречие с постановлением, которое было вынесено ранее, по этому же самому делу. Тогда было установлено, что никакого ущерба поисковики никому не нанесли.

Власти Молдовы законодательно защитят воинские захоронения и мемориалы >>>

"В наших действиях по сооружению памятника в прошлых разбирательствах никаких правонарушений не обнаружили. Потому что данная территория, Антакальнисского кладбища в Вильнюсе, на тот момент не являлась ни охраняемой зоной, ни зоной культурного наследия. И ровно через два месяца при тех же фактах, что расследовались ранее, были обнаружены "новые обстоятельства", почему-то дающие возможность обвинить нас в совершении правонарушения. Хотя кладбище Антакальнис было признано объектом культурного наследия только в октябре 2017 года. То есть, по желанию чиновников, закон возымел обратное действие", — рассказал Орлов журналистам.

«Вахта Памяти 2015»
© Sputnik/
Поисковый лагерь "Вахта памяти" завершился в Шерпенах

Фашисты — "свои парни"

На вопрос корреспондента Sputnik о том, как в подобных случаях обстоят дела с останками солдат фашистской Германии и ее союзников, Орлов подчеркнул, что как раз с ними проблем никаких нет.

"Останки немцев в Литве хоронят на выделенных для этого участках. Процедуру экспертизы не проводят, никаких проблем", — сказал поисковик.

Останки красноармейцев из Молдовы были преданы земле в Австрии >>>

В то же время, по его словам, в Литве при каждом новом обнаружении останков красноармейцев-участников Великой Отечественной войны заводится… уголовное дело.

"По законам Литвы, без уголовного дела невозможно получить разрешение о перезахоронении останков солдат Красной Армии. В то же время, когда в нашей стране находят останки солдат вермахта, уголовное дело почему-то не заводится", — рассказал Орлов.

По его словам, недавний случай с заведением дела из-за нахождения останков военнослужащих периода Великой Отечественной войны, связан с погибшими на одной из местных погранзастав, на границе с нынешней Калининградской областью России. Там пять лет назад были обнаружены останки пяти советских пограничников. И все эти пять лет длилось рассмотрение дела, по которому поисковики обязаны были проходить свидетелями.

Великая Победа
Молдавские поисковики увековечили имена еще трех участников ВОВ

"К счастью, это дело уже закрыто", — сказал Орлов.

Недочеты прошлого и подлоги настоящего

Поисковик предположил, что причина этой непростой и вызывающей, как минимум, недоумение, процедуры заложена еще в советском периоде. Тогда было принято решение, что кроме официальных захоронений советских солдат периода Великой Отечественной войны больше никаких останков борцов с фашизмом в литовской земле не лежит.

Но недочеты прошлой эпохи, которую так любят критиковать во многих странах сегодня, можно исправить. Почему же Литва, претендующая на статус современного европейского государства, этого не делает?

Родные красноармейца, павшего в Молдове в войну, прибыли на его могилу >>>

Более того, неужели в стране, стремящейся к апогею демократии, царят двойные стандарты и даже "послабления" в отношении останков солдат вермахта на фоне всяческих препон в деле сохранения памяти об освобождении Литвы от нацизма?

На деле выходит, что так. Ведь, по данным местных СМИ, глава департамента культурного наследия Литвы Диана Варнайте назвала элементом "информационной войны" работу поисковиков по увековечиванию памяти погибших при освобождении Литвы от немецких оккупантов. По словам чиновницы, с подобными проявлениями "антигосударственной деятельности" нужно бороться, несмотря даже на юридическую составляющую вопроса.

По теме

Эхо ВОВ: трогательная реликвия в семье заслуженного врача Молдовы
Цветы к Вечному огню - в Кишиневе почтили память павших в ВОВ
Бой за историческую правду: цена вопроса - память о ВОВ
Ветеран ВОВ, награжденный спустя 74 года - страницы рисковой биографии
Теги:
перезахоронение, красноармейцы, поисковики, штраф, Великая Отечественная война, Ассоциация "Забытые солдаты", Виктор Орлов, Литва, СССР
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Елочный базар, архивное фото
    И елки свои заберите!

    Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.

  • велосипедист на магистрали
    Кручу педали, кручу…

    В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.

  • Бомбоубежище, иллюстративное фото
    Лучше перебдеть

    Эстонский генерал предлагает строить убежища под каждым домом на случай возможного гражданского или военного кризиса.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств
    Каспийский итог

    Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

  • Зенитно-ракетная система С-300
    Тайное оружие

    Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Какие еще документы?

    В Алматы хотят опробовать проект, который предусматривает отмену обязательного ношения с собой всех водительских документов.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие новогодней почты Деда Мороза
В Молдове начала работать почта Деда Мороза
Тысячи новорожденных морских черепашек отправились в Тихий океан
Тысячи новорожденных морских черепашек отправились в Тихий океан
Численность населения Молдовы по районам
Численность населения Молдовы по районам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться