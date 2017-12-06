После решения о Brexit в Шотландии увеличилось количество граждан ЕС

Через год после начала Brexit число граждан Евросоюза в Шотландии увеличилось на 10 процентов; в частности, количество поляков выросло с 85 до 100 тысяч человек

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. С момента проведения референдума по выходу Великобритании из ЕС, число граждан стран Евросоюза, проживающих в Шотландии, увеличилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Шотландское Национальное управление учета данных (National Records of Scotland) предоставило статистику, по которой количество граждан ЕС в Шотландии через год после начала Brexit составило 219 тысяч человек. Это на 10% больше, чем за предыдущий год.

В частности, число граждан Польши увеличилось на 18% — с 85 до 100 тысяч человек.

"Неопределенность вокруг Brexit могла вынудить некоторых граждан ЕС отказаться от приезда (в Шотландию). Волна прибывших могла быть связана с тем, что некоторые (европейцы) решили приехать до того, как будет согласован новый порядок въезда, надеясь на то, что им разрешат остаться на долгий срок", — сказал эксперт по иммиграции, преподаватель университета Стратклайда Роберт Райт.

Решение о выходе Великобритании из ЕС принято на референдуме 23 июня 2016 года. По регламенту, изложенному в Лиссабонском договоре, Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. На референдуме Шотландия и Северная Ирландия проголосовали против Brexit, в то время как Англия и Уэльс поддержали выход из ЕС.