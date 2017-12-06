Осторожно, биткоин: самые популярные схемы разводок с криптовалютой

На днях биткоин вырос в цене, предолев отметку в 11 тысяч долларов, вызывая во всем мире любопытство, как долго продлится это взлет и каковы его пределы.

Каков механизм самых популярных схем разводок с покупкой и продажей криптовалюты читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Фишинг с фейковых сайтов

Многочисленные фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить или обменивать биткоины, эфиры и другую криптовалюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.

Поисковые системы зачастую не проверяют, настоящий ли сайт или это его клон. Как результат — в рекламной выдаче (контекстные объявления, которые показываются поверх результатов поиска) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают огромное число пользователей.

Так, например, выглядит фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium ("эфир"), расположенный по адресу https://myetherwallt[.]com и имеющий ошибку в названии ("wallt" вместо "wallet").

Фейковый сайт myetherwallt.com

Пирамиды и биткоин-депозиты

На тех, у кого уже есть какое-то количество криптовалюты и желание ее приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность — например, по два-три процента в день.

Один из последних подобных проектов — Trinity, запустившийся летом этого года. Около трех месяцев сервис исправно выплачивал деньги, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было увеличивать за счет привлеченных людей.

"В итоге Trinity схлопнулся, будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте", — отмечает Евгений Каминский, основатель компании "Криптомир", криптовалютный трейдер и майнер.

Платформа для инвестиций в биткоин USI Tech

Через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.

"Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег", — поясняет Каминский.

Сайт электронной платежной системы QIWI

Облачный майнинг CoinMix

В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва.

Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.

В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.

В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которые он перевел деньги.

"Облачный майнинг"

Еще одна афера, связанная с биткоинами, — "облачный майнинг". По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.

"На 90% "облачный майнинг" — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает "техническая проблема" либо на счет клиента зачисляются копейки", — объясняет криптовалютный трейдер.редоставить услугу честного "облачного майнинга" могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.

Развод на улице и криминал

Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре, в Обнинске местный житель приобрел с рук два "биткоина", заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины "постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе".

Эксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических "эквивалентов" биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка.

Одно время предпринимались попытки сделать "материальные" биткоины.

Биткоин. Архивное фото - рекадр

Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.

Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.