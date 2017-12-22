После Brexit‍ Великобритания изменит цвет паспортов

В паспортах граждан Великобритании также больше не будет упоминаться Евросоюз

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. С октября 2019 года британские паспорта станут темно-синими с золотыми буквами вместо темно-красных, обязательных для всех стран — участниц ЕС, сообщает Sputnik Южной Осетии со ссылкой на RT.

"Выход из ЕС дает нам уникальную возможность восстановить национальную идентичность и создать для нас новую траекторию в мире. Вот почему я с радостью сообщаю, что британские паспорта вернутся к каноническому сине-золотому дизайну, после того как мы покинем сообщество в 2019 году", — отметил министр иммиграции страны Брэндон Льюис.

Отмечается, что после брексита в марте 2019 года до октября паспорта будут выпускать в старом дизайне, но без упоминания Евросоюза.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.