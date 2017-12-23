К чему приводит хроническое недосыпание: шокирующее открытие ученых

Ученые пришли к выводу, что систематический недостаток сна и отдыха могут привести к тяжелому психическому недугу и сильной алкогольной зависимости

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. "Ты сегодня, как сонная муха!", "Старина, плохо выглядишь!", "Ты случайно не заболел?", — все эти выражения до боли знакомы людям, которые страдают от систематического недосыпания.

Да, все мы знаем с детства, что сон — один из залогов здоровья, и длиться он должен не менее 8-9 часов в сутки. Однако стремительные ритмы современной жизни, перегруженность на рабочем месте, стрессы в семейной жизни — все это приводит к тому, что человек не может нормально "отключиться" на ночь и полноценно отдохнуть и восстановиться.

Синяки под глазами, головная боль, усталость и раздражительность — это лишь те малые и неприятные минусы, которые сопутствуют человеку, страдающему от систематического недостатка сна.

"Казалось бы, пустяк", — думают многие, — "придет воскресенье, приму снотворное и отосплюсь за всю неделю". Как бы ни так! Помимо того, что хроническое недосыпание приводит к недугам органическим, таким, как сахарный диабет, общие нарушения обмена веществ и гормонального фона, повышение артериального, внутричерепного давления и проблемам с сердцем, инсомния ведет к ряду психических расстройств и закончиться драматически.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Здоровый сон: как победить бессонницу

Группе британских ученых из Йельского университета удалось прийти к выводу, что недосыпание у молодых людей может привести их к хроническому алкоголизму.

В ходе исследования, проведенного экспертами, в котором приняло участие более 40 молодых людей, ученым удалось установить прямую связь между отсутствием сна и развитием депрессивных состояний, ведущих к сильной зависимости от "зеленого змия".

В течение недели ученые отслеживали у 42 молодых людей связь между качеством сна и употребляемыми ими дозами алкоголя. Так, выяснилось, что по короткой длительности сна и раннему бодрствованию можно было с высокой точностью прогнозировать количества впоследствии выпиваемого алкоголя. В то же время употребляющие большие объемы спиртного добровольцы позднее ложились спать и поздно вставали с постели.

В начале 2017 года в специализированном американском журнале, посвященном проблемам здравоохранения, вышел материал, в котором специалисты утверждают, что регулярное недосыпание существенно повышает вероятность смерти от инсульта людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.