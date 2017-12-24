Крутой поворот в "деле Джигарханяна": признание Виталины

"Дело Джигарханяна" принимает совсем неожиданный поворот, но Цымбалюк-Романовская все равно рискует оказаться за решеткой

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В предновогоднем эфире Первого канала Виталина Цымбалюк-Романовская предстанет благодетельницей и может, к примеру, пожертвовать крупную сумму денег в один из благотворительных фондов армянского народа. После этого бывшая жена протянет руку Джигарханяну, передает Sputnik Армения с ссылкой на сайт газеты "Аргументы недели".

Издание предполагает, что продюсеры Первого канала готовят "горячее шоу" с примирением бывших супругов, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Больного Джигарханяна обобрали

Информационная война, по наблюдениям журналистов, сошла на нет, Виталину же теперь представляют не как мошенницу, а как жертву обстоятельств, где главной злоумышленницей выставляют бывшую подругу и представителя Виталины Элины Мазур.

Тем не менее, как бы ни развивались события дальше, Цымбалюк-Романовская все равно рискует оказаться за решеткой. Уголовный процесс в ее отношении из-за сбора и распространения в СМИ информации о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия продолжается.