Готовимся к Новому году: рецепты праздничных блюд

Как приготовить на Новый год "Оливье"
Главные атрибуты Нового года в России — это пышный стол и море напитков, включая алкогольные. В каждом доме есть свои традиционные блюда, любимые всей семьей, но ни один новогодний стол не обходится без своеобразного "стандарта" — всем известного салата "Оливье". С него начинается пиршество, им же обычно и заканчивается, причем готовят его в таких объемах, что небольшая семья может на нем продержаться все выходные. Секрет популярности "Оливье" прост — он очень питательный и калорийный, приготовление занимает не больше получаса, а храниться он может несколько дней, не теряя вкусовых качеств.
Чтобы приготовить классический "Оливье" с колбасой, вам понадобится:
• Вареная (докторская) колбаса
• Яйца
• Картофель
• Соленые огурцы
• Зеленый горошек
• Морковь
• Майонез
• Зеленый лук
• Соль
Вначале нужно отварить яйца, картофель и морковь. Остудите их, нарежьте мелкими кубиками, и добавьте к ним горох, нарезанные огурцы, колбасу и лук. Залейте эту смесь майонезом, тщательно перемешайте и посолите. Оливье готов! Если хочется разнообразия, можно заменить куриные яйца на перепелиные, а вместо колбасы добавить вареного тунца или куриное филе.
Как на Новый год приготовить "сельдь под шубой"
В целом, кухня на Новый год в России представлена преимущественно салатами. Один из них — зимний салат "сельдь под шубой". Главный элемент блюда, как следует из названия, филе сельди. Остальные ингредиенты также можно без проблем найти в любом магазине.
Для приготовления "селедки под шубой", возьмите в равных пропорциях:
• Филе сельди
• Картофель
• Свеклу
• Морковь
• Майонез
• Лук — 200 грамм
Почистите и отварите картофель, свеклу и морковь, и измельчите их на терке. Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. На дне блюда выложите картофель и смажьте майонезом. Добавляйте остальные ингредиенты в следующей последовательности, смазывая каждый слой майонезом: сельдь, лук, морковь, свекла. Готовое блюдо можно украсить зеленью.
Как приготовить на Новый год мясо по-французски
Еще одно вкусное и сытное блюдо на Новый год — мясо по-французски. К слову, французского в нем не так много. Впервые это блюдо было приготовлено в Париже для русского графа Орлова и называлось "Veau Orloff". Другие названия — "Дипломат" или мясо по-Орловски.
Рецепт мяса по-французски настолько прост, что его может приготовить даже неопытный кулинар. Для этого вам пригодятся:
• Полкило свинины
• Полкило картофеля
• Помидоры
• 4 луковицы
• Сыр — 300 грамм
• Соль, перец, специи
• Майонез
Главный элемент блюда, конечно же, свинина. Поэтому к покупке мяса надо подходить ответственно — оно должно быть нормальной жирности и иметь равномерный оттенок. При надавливании мясо должно быть упругим.
Первым делом необходимо отбить свинину. Нарезав ее, нужно поперчить и посолить, после чего оно отправляется на противень. Параллельно нарежьте лук кольцами и выложите его на мясо. Помидоры нарежьте пластинками, смажьте майонезом и покройте их тертым сыром. Далее разложите помидоры на мясе и загрузите все в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Подавать с гарниром.
Десерт на Новый год: как приготовить "Наполеон"
Завершить празднование можно бокалом шампанского с традиционным новогодним десертом — тортом "Наполеон". Испечь этот нежный торт достаточно просто.
Для "Наполеона" понадобятся следующие ингредиенты:
Для коржей:
• 1 стакан молока
• 5 стаканов муки
• Маргарин — 400 грамм
Для заварного крема:
• 1 стакан молока
• 3 желтка
• 3 стакана сахара
• Полстакана муки
• Сливочное масло — 250 грамм
Чтобы испечь коржи, добавьте к муке порубленный в кашу маргарин, залейте молоком и замесите тесто. Тонко раскатайте тесто, переложите на противень и выпекайте 5 минут при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Остатки запекайте в печи, после чего раскрошите их.
Для заварного крема перемешайте желтки, сахар и муку. Разбавьте смесь молоком до вязкой консистенции. Остаток молока вскипятите, влейте в массу и доведите до кипения, периодически помешивая. После чего взбейте масло с 2 стаканами сахара и добавьте готовый крем. В конце намажьте коржи кремом и сложите в стопку.
Посыпьте торт крошками теста. Накройте и оставьте на ночь. К утру торт пропитается и приобретет тот самый характерный сливочный вкус.
Материалы подготовлены Sputnik Осетия.