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Празднование Нового года в городах России

Готовимся к Новому году: рецепты праздничных блюд

© Sputnik/ Евгений Епанчинцев
Общество
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Близится главный праздник в году - Новый год. О том, какими блюдами украсить стол и как их приготовить - в этом материале

Как приготовить на Новый год "Оливье"

Главные атрибуты Нового года в России — это пышный стол и море напитков, включая алкогольные. В каждом доме есть свои традиционные блюда, любимые всей семьей, но ни один новогодний стол не обходится без своеобразного "стандарта" — всем известного салата "Оливье". С него начинается пиршество, им же обычно и заканчивается, причем готовят его в таких объемах, что небольшая семья может на нем продержаться все выходные. Секрет популярности "Оливье" прост — он очень питательный и калорийный, приготовление занимает не больше получаса, а храниться он может несколько дней, не теряя вкусовых качеств.

Чтобы приготовить классический "Оливье" с колбасой, вам понадобится:

• Вареная (докторская) колбаса

• Яйца

• Картофель

• Соленые огурцы

• Зеленый горошек

• Морковь

• Майонез

• Зеленый лук

• Соль

Вначале нужно отварить яйца, картофель и морковь. Остудите их, нарежьте мелкими кубиками, и добавьте к ним горох, нарезанные огурцы, колбасу и лук. Залейте эту смесь майонезом, тщательно перемешайте и посолите. Оливье готов! Если хочется разнообразия, можно заменить куриные яйца на перепелиные, а вместо колбасы добавить вареного тунца или куриное филе.

Салат Оливье
© Sputnik/ Алексей Куденко
Салат "Оливье"

Как на Новый год приготовить "сельдь под шубой"

В целом, кухня на Новый год в России представлена преимущественно салатами. Один из них — зимний салат "сельдь под шубой". Главный элемент блюда, как следует из названия, филе сельди. Остальные ингредиенты также можно без проблем найти в любом магазине.

Для приготовления "селедки под шубой", возьмите в равных пропорциях:

• Филе сельди

• Картофель

• Свеклу

• Морковь

• Майонез

• Лук — 200 грамм

Почистите и отварите картофель, свеклу и морковь, и измельчите их на терке. Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. На дне блюда выложите картофель и смажьте майонезом. Добавляйте остальные ингредиенты в следующей последовательности, смазывая каждый слой майонезом: сельдь, лук, морковь, свекла. Готовое блюдо можно украсить зеленью.

селедка под шубой
© ИА "Мосинф"
селедка под шубой

Как приготовить на Новый год мясо по-французски

Еще одно вкусное и сытное блюдо на Новый год — мясо по-французски. К слову, французского в нем не так много. Впервые это блюдо было приготовлено в Париже для русского графа Орлова и называлось "Veau Orloff". Другие названия — "Дипломат" или мясо по-Орловски.

Рецепт мяса по-французски настолько прост, что его может приготовить даже неопытный кулинар. Для этого вам пригодятся:

• Полкило свинины

• Полкило картофеля

• Помидоры

• 4 луковицы

• Сыр — 300 грамм

• Соль, перец, специи

• Майонез

Главный элемент блюда, конечно же, свинина. Поэтому к покупке мяса надо подходить ответственно — оно должно быть нормальной жирности и иметь равномерный оттенок. При надавливании мясо должно быть упругим.

Первым делом необходимо отбить свинину. Нарезав ее, нужно поперчить и посолить, после чего оно отправляется на противень. Параллельно нарежьте лук кольцами и выложите его на мясо. Помидоры нарежьте пластинками, смажьте майонезом и покройте их тертым сыром. Далее разложите помидоры на мясе и загрузите все в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Подавать с гарниром.

мясо по-французски
© Lucky Girl
мясо по-французски

Десерт на Новый год: как приготовить "Наполеон"

Завершить празднование можно бокалом шампанского с традиционным новогодним десертом — тортом "Наполеон". Испечь этот нежный торт достаточно просто.

Для "Наполеона" понадобятся следующие ингредиенты:

Для коржей:

• 1 стакан молока

• 5 стаканов муки

• Маргарин — 400 грамм

Для заварного крема:

• 1 стакан молока

• 3 желтка

• 3 стакана сахара

• Полстакана муки

• Сливочное масло — 250 грамм

Чтобы испечь коржи, добавьте к муке порубленный в кашу маргарин, залейте молоком и замесите тесто. Тонко раскатайте тесто, переложите на противень и выпекайте 5 минут при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Остатки запекайте в печи, после чего раскрошите их.

Для заварного крема перемешайте желтки, сахар и муку. Разбавьте смесь молоком до вязкой консистенции. Остаток молока вскипятите, влейте в массу и доведите до кипения, периодически помешивая. После чего взбейте масло с 2 стаканами сахара и добавьте готовый крем. В конце намажьте коржи кремом и сложите в стопку.

Посыпьте торт крошками теста. Накройте и оставьте на ночь. К утру торт пропитается и приобретет тот самый характерный сливочный вкус.

Материалы подготовлены Sputnik Осетия.

Торт Наполеон
© Лапти.Инфо
Торт "Наполеон"
Теги:
Наполеон, селедка под шубой, рецепт, оливье, торт, салат, блюда, праздник, Новый год 2018
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