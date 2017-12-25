Советы для модниц: новогодний образ для встречи 2018 года

2018 год – год Желтой Земляной собаки, которая велит придерживаться определенных правил и внимательно относиться к выбору своего новогоднего наряда.
Говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведешь, поэтому даже в том случае, если вы планируете праздновать дома, принарядитесь и завоюйте расположение символа 2018 года.
Легко догадаться, какие цвета будут актуальны в новогоднюю ночь — оттенки желтого и золотистого, а также тона, сочетающиеся с этими цветами – к примеру, коричневый, серый и красный.
Излишняя пафосность была актуальна для встречи 2017 года – года Красного Огненного Петуха, а Собака – знак, предполагающий скромность. Собака, как известно, верный друг человека, именно поэтому она заботится о том, чтобы люди чувствовали себя комфортно и уверенно.
Так что, если для вас вышеперечисленные оттенки неприемлемы, главный хозяин грядущего года не обидится, увидев вас в других цветах. В крайнем случае на помощь всегда могут прийти золотистые украшения, разные аксессуары или обувь. Кроме того, можно позволить себе яркий макияж, оживленный стразами для глаз или блестками.
Главное не перестараться и не затмить новогоднюю елку.
Астрологи предупреждают, что Желтая собака – традиционный знак, любит сдержанный, строгий, но эффектный стиль. Собаке не нравится вульгарный стиль, поэтому, готовясь к Новому Году, не стоит увлекаться открытыми и смелыми нарядами. Отдайте предпочтение длинному вечернему платью и будьте неповторимы.
В этом году актуальна обувь на высокой платформе, вошли в моду туфли с нестандартными каблуками. При выборе наряда не забывайте, что если ваше платье выглядит роскошно, лучше остановить свой выбор на простой обуви, а если наряд более сдержанный, то можно отдать предпочтение обуви с оригинальным декором.
Новый Год не проходит без танцев, поэтому важно выбрать не только красивую, но и удобную обувь. Неудобная обувь может испортить весь праздник и оставит не очень хорошие воспоминания.
Ваш образ должен зависеть от того, где вы собираетесь встретить Новый Год. Если вы собираетесь встретить Новый Год в кругу друзей, можно надеть любое понравившееся платье, соблюдая хотя бы элементарные требования знака 2018 года. Если вы попадете на тематическую вечеринку, то здесь у вас есть полное право голоса. Выбирайте и смело фантазируйте.
MACH & MACH SS18 by @gwen.mach and @nina.mach Photo @flash_me_photograpyy @lasha_bakuradze Model @gvantsa_revz @lookmodelsmanagement Muah @machavariani_sopo #machandmach #coat #red #georgiandesigners #springsummer2018 #ss18 #mbfashionweektbilisi #mbfw #floral #dress #georgia #tbilisi #nude #tule #dress #follow #followforfollow #paris #milan #moscow #hk #london #nyc
Шелковые блузки, юбки-"карандаш", наряды с кожаными элементами, меховые накидки – актуальная тематика для встречи Нового Года.
Прекрасным нарядом может стать красная юбка в сочетании с белым или золотистым верхом. Такой наряд не оставит равнодушным желтую собаку.
Little Gold Skirt 🎄 Shop Special Christmas Item with special Price ar 24 Kazbegi street, Axis shopping centre 🎉 Take a look to our stories to know the price 🎊. #wardrobe #clothing #ootd #outfit #styleoftheday #fashionblog #fblogger #style #styling #onlineshopping #tbilisi #georgiandesigners #mbfw #mbfwtbilisi #грузинскиедизайнеры
Говоря о тканях, стоит отметить, что наряды из шелка, шифона, бархата, гипюра гарантируют вам эффектный образ. Эти ткани способны безупречно подчеркнуть изящность фигуры и сделать образ более женственным.
Превратить новогоднюю ночь в праздничную поможет и тюль под пышной юбкой. Этот образ подойдет девушкам, которые мечтают почувствовать себя в роли принцессы.
Учитывая все капризы Желтой собаки и последние тенденции моды, хорошим вариантом в Новый Год будет черная блузка и золотистая юбка или брюки.
Для сорок-любительниц всего блестящего подойдут и брюки, расшитые сверкающими черными, серебристыми и золотистыми пайетками. Остается лишь подобрать правильный верх и уверенным шагом встретиться с новым 2018 годом.
Еще одна деталь, которой можно подчеркнуть праздничное настроение – это маникюр. Согласно последним тенденциям neil-арта, модницы могут выбрать как классический, так и нестандартный французский маникюр; нарисовать на ногтях рисунки в новогодней тематике.
Каждой девушке в Новый Год хочется не просто красиво выглядеть, но и создать поистине неповторяемый образ. Бытует мнение, что в праздничную ночь нужно надеть все новое, чтобы провести год в достатке. Некоторые трепетно следуют ему, а некоторые называют это предубеждением. Так или иначе, встретить Новый Год лучше в обновках. А этот праздник — хороший повод обновить свой гардероб.
На корпоративную вечеринку, которая становится главной головной болью для многих модниц, лучше остановить выбор на нарядном коктейльном платье, подобрать изящные туфли. Эффектно можно выглядеть и в классическом брючном костюме.
С наступающим Новым годом!