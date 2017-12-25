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Показ коллекции дизайнера Vaska в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi

Советы для модниц: новогодний образ для встречи 2018 года

© Sputnik/ STRINGER
Общество
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До самого главного праздника года остались считанные дни, однако времени достаточно, чтобы до мельчайших деталей продумать свой новогодний образ

2018 год – год Желтой Земляной собаки, которая велит придерживаться определенных правил и внимательно относиться к выбору своего новогоднего наряда.

Говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведешь, поэтому даже в том случае, если вы планируете праздновать дома, принарядитесь и завоюйте расположение символа 2018 года.

Легко догадаться, какие цвета будут актуальны в новогоднюю ночь — оттенки желтого и золотистого, а также тона, сочетающиеся с этими цветами – к примеру, коричневый, серый и красный.

Излишняя пафосность была актуальна для встречи 2017 года – года Красного Огненного Петуха, а Собака – знак, предполагающий скромность. Собака, как известно, верный друг человека, именно поэтому она заботится о том, чтобы люди чувствовали себя комфортно и уверенно.

Так что, если для вас вышеперечисленные оттенки неприемлемы, главный хозяин грядущего года не обидится, увидев вас в других цветах. В крайнем случае на помощь всегда могут прийти золотистые украшения, разные аксессуары или обувь. Кроме того, можно позволить себе яркий макияж, оживленный стразами для глаз или блестками.

Amazing @ninoeliava wearing our shoes from F/W17 collection 💥

A post shared by Zarqua (@zarquacollection) on Dec 6, 2017 at 12:16pm PST

Главное не перестараться и не затмить новогоднюю елку.

Астрологи предупреждают, что Желтая собака – традиционный знак, любит сдержанный, строгий, но эффектный стиль. Собаке не нравится вульгарный стиль, поэтому, готовясь к Новому Году, не стоит увлекаться открытыми и смелыми нарядами. Отдайте предпочтение длинному вечернему платью и будьте неповторимы.

В этом году актуальна обувь на высокой платформе, вошли в моду туфли с нестандартными каблуками. При выборе наряда не забывайте, что если ваше платье выглядит роскошно, лучше остановить свой выбор на простой обуви, а если наряд более сдержанный, то можно отдать предпочтение обуви с оригинальным декором.

Новый Год не проходит без танцев, поэтому важно выбрать не только красивую, но и удобную обувь. Неудобная обувь может испортить весь праздник и оставит не очень хорошие воспоминания.

Ваш образ должен зависеть от того, где вы собираетесь встретить Новый Год. Если вы собираетесь встретить Новый Год в кругу друзей, можно надеть любое понравившееся платье, соблюдая хотя бы элементарные требования знака 2018 года. Если вы попадете на тематическую вечеринку, то здесь у вас есть полное право голоса. Выбирайте и смело фантазируйте.

Шелковые блузки, юбки-"карандаш", наряды с кожаными элементами, меховые накидки – актуальная тематика для встречи Нового Года.

Прекрасным нарядом может стать красная юбка в сочетании с белым или золотистым верхом. Такой наряд не оставит равнодушным желтую собаку.

Говоря о тканях, стоит отметить, что наряды из шелка, шифона, бархата, гипюра гарантируют вам эффектный образ. Эти ткани способны безупречно подчеркнуть изящность фигуры и сделать образ более женственным.

Превратить новогоднюю ночь в праздничную поможет и тюль под пышной юбкой. Этот образ подойдет девушкам, которые мечтают почувствовать себя в роли принцессы.

 

 

Учитывая все капризы Желтой собаки и последние тенденции моды, хорошим вариантом в Новый Год будет черная блузка и золотистая юбка или брюки.

Для сорок-любительниц всего блестящего подойдут и брюки, расшитые сверкающими черными, серебристыми и золотистыми пайетками. Остается лишь подобрать правильный верх и уверенным шагом встретиться с новым 2018 годом.

Еще одна деталь, которой можно подчеркнуть праздничное настроение – это маникюр. Согласно последним тенденциям neil-арта, модницы могут выбрать как классический, так и нестандартный французский маникюр; нарисовать на ногтях рисунки в новогодней тематике.

Каждой девушке в Новый Год хочется не просто красиво выглядеть, но и создать поистине неповторяемый образ. Бытует мнение, что в праздничную ночь нужно надеть все новое, чтобы провести год в достатке. Некоторые трепетно следуют ему, а некоторые называют это предубеждением. Так или иначе, встретить Новый Год лучше в обновках. А этот праздник — хороший повод обновить свой гардероб.

На корпоративную вечеринку, которая становится главной головной болью для многих модниц, лучше остановить выбор на нарядном коктейльном платье, подобрать изящные туфли. Эффектно можно выглядеть и в классическом брючном костюме.

С наступающим Новым годом!

Материал подготовлен Sputnik Грузия.

Теги:
год Желтой Земляной собаки, тренды, мода
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