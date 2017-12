Советы для модниц: новогодний образ для встречи 2018 года

Little Gold Skirt 🎄 Shop Special Christmas Item with special Price ar 24 Kazbegi street, Axis shopping centre 🎉 Take a look to our stories to know the price 🎊. #wardrobe #clothing #ootd #outfit #styleoftheday #fashionblog #fblogger #style #styling #onlineshopping #tbilisi #georgiandesigners #mbfw #mbfwtbilisi #грузинскиедизайнеры

A post shared by Atelier kikala (@atelierkikala) on Dec 8, 2017 at 2:46am PST