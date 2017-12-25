Диетологи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год

Если все-таки во время праздника человек решил выпить, нужно придерживаться определенных правил, говорит диетолог.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Врачи считают допустимой нормой алкоголя на праздник — одну порцию какого-либо напитка, пишет Sputnik Армения, цитируя слова из интервью главного диетолога Департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, данного ею "Российской газете".

Она отметила, что с точки зрения здорового питания алкоголь лучше вообще не употреблять. Но если все-таки во время праздника человек решил выпить, нужно придерживаться определенных правил.

"Например, на Западе перед застольем пьют аперитивы — небольшие порции крепкого напитка. Аперитив запускает в организме ферментные процессы переработки токсина, и тот лучше справляется с отравлением, — рассказала Стародубова. — Относительно безвредным можно считать одну порцию какого-то напитка: бокал шампанского или вина, одну кружку пива или стопку крепкого напитка".

Диетолог отмечает, что надо обязательно что-то съесть, например, бутерброд с маслом. Напитки лучше не смешивать.

Также, по словам диетолога, желательно убрать с праздничного стола сладкую газировку, содержащую огромное количество сахара. Копчености, жирные салаты, жареное, запеченное мясо, бутерброды с красной икрой, торты… Вместе с алкоголем вся эта пища дает большую нагрузку на желудок, печень, сердечно-сосудистую систему.