Какой сегодня день: 25 декабря

Лютеранское Рождество на дворе, а до Нового года остается еще шесть дней

Обзор знаменательных событий, которые произошли в этот день — 25 декабря.

Кто и что празднует 25 декабря

В первую очередь, конечно — Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Фейерверк

Традиционное обращение её королевского величества Елизаветы II к народу Британского Содружества и Объединённого королевства. Ее Величество помнит о своих подданых. Так им кажется, по крайней мере.

© REUTERS/ POOL Британская королева Елизавета

Китайские "братья" отмечают день Конституции.

© Sputnik/ Алексей Бабушкин Города мира. Пекин

Что произошло 25 декабря

1917 — провозглашена Советская власть на Украине. Со всеми по сей день вытекающими последствиями.

© Sputnik/ Александр Максименко Украинский националист

1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1979 — начало ввода советских войск в Афганистан.

© Sputnik/ Александр Лыскин Вывод советских войск из Афганистана

1991 — отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.

© AFP/ VASILY MAXIMOV Михаил Горбачев

Кто родился 25 декабря

1899 — Хамфри Богарт (ум. 1957), американский киноактёр.

1955 — Евгений Маргулис, советский и российский рок-музыкант, гитарист и певец.

© Sputnik/ Дмитрий Коробейников Музыканты группы "Машина времени"

Кто умер 25 декабря

1977 — (р. 1889), актёр, режиссёр, сценарист.

1989 — казнён Николае Чаушеску, руководитель Румынии с 1965 по 1989 год.

© Sputnik/ Александр Макаров Президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску.

Народный календарь на 25 декабря

В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет: "Солнце светозарнее, как ходишь ты по белым уступам света"…

Коли воробьи вдруг начинают собирать пух и перья и тащат их в свои гнезда — к сильным морозам.

Взрослым запрещалось работать.

Свои именины 25 декабря празднуют АВКСЕНТИЙ, АЛЕКСАНДР, МАРДАРИЙ, РАЗУМНИК, СПИРИДОН, ФЕРАПОНТ.

Материал подготовлен Sputnik Эстония.