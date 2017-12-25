Какой сегодня день: 25 декабря

Обзор знаменательных событий, которые произошли в этот день — 25 декабря.
Кто и что празднует 25 декабря
В первую очередь, конечно — Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви.
Традиционное обращение её королевского величества Елизаветы II к народу Британского Содружества и Объединённого королевства. Ее Величество помнит о своих подданых. Так им кажется, по крайней мере.
Китайские "братья" отмечают день Конституции.
Что произошло 25 декабря
1917 — провозглашена Советская власть на Украине. Со всеми по сей день вытекающими последствиями.
1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
1979 — начало ввода советских войск в Афганистан.
1991 — отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.
Кто родился 25 декабря
1899 — Хамфри Богарт (ум. 1957), американский киноактёр.
1955 — Евгений Маргулис, советский и российский рок-музыкант, гитарист и певец.
Кто умер 25 декабря
1977 — (р. 1889), актёр, режиссёр, сценарист.
1989 — казнён Николае Чаушеску, руководитель Румынии с 1965 по 1989 год.
Народный календарь на 25 декабря
- В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет: "Солнце светозарнее, как ходишь ты по белым уступам света"…
- Коли воробьи вдруг начинают собирать пух и перья и тащат их в свои гнезда — к сильным морозам.
- Взрослым запрещалось работать.
Свои именины 25 декабря празднуют АВКСЕНТИЙ, АЛЕКСАНДР, МАРДАРИЙ, РАЗУМНИК, СПИРИДОН, ФЕРАПОНТ.
Материал подготовлен Sputnik Эстония.