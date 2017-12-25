Интересные факты, обряды и обычаи празднования Рождества

С началом зимы весь мир с нетерпением ждет самый главный праздник года, начиная готовиться к нему уже за месяц, и у каждого народа существуют свои рождественские традиции

С давних времен Рождество – один из самых ожидаемых дней в мире. Первые сообщения о его праздновании 25 декабря относятся к середине IV века.

© Sputnik/ Эльнур Салаев Праздничный стол: традиционные рецепты на Рождество со всего мира

Древневосточные церкви отмечают Рождество в один день с Крещением Господним — 6 января.

В предрождественское время во многих странах мира уже с конца ноября города начинают преображаться праздничными светящимися украшениями и гирляндами. На главных площадях устанавливают красавицу-ель, торговцы разворачивают рождественские ярмарки, а жители начинают суетиться в поисках подарков для своих близких.

Рождество шагает по миру

Во многих странах мира существуют свои уникальные традиции и обряды в праздновании Рождества и Нового года.

Так, например, в Скандинавских странах рождественский день принято начинать с домашних пряников. Пекут обычно множество маленьких пряников и один большой. Для праздничного стола готовят также специальную кашу, в которую кладут орех. Тот, кому он попадется, выйдет замуж или женится в наступающем году.

© Sputnik / Miroslav Rotari Отец Максим Мелинти: Рождество должно начинаться утром в храме

В Испании 24 декабря на улицах практически не протолкнуться, потому что все жители выходят участвовать в массовых народных гуляниях. Они наряжаются в яркие костюмы, поют песни, танцуют и устраивают театральные представления.

В США особое место занимает приготовление рождественских подарков, которые обязательно дарят друг другу все члены семьи. В день Рождества для американцев не существует ни приятелей, ни сослуживцев, они полностью посвящают себя самым близким людям.

Главный обычай на Рождество у болгар заключается в колядовании. В нем участвуют только мужчины, которые собираются в дружины и выходят на улицы с песнями и плясками.

Интересные факты о Рождестве

— Папа римский Юлий в 320 году нашей эры объявил 25 декабря официальной датой празднования дня рождения Иисуса Христа.

— Рождественские деревья в США начали продавать с 1850 года. До того, как выставить деревья на продажу, их выращивают 15 лет.

© Sputnik / Miroslav Rotari Топ-5 развлечений на Рождественской ярмарке в Кишиневе

— Прототипом Санта Клауса стал реально существовавший человек, архиепископ Николай из Мир Ликийских, который жил в четвертом веке и после своей смерти был причислен к святым.

— Традиционными цветами для украшения рождественского дерева являются зеленый, красный и золотой.

— Елочный шарик на самом деле — стилизованное райское яблоко. В старину елки украшали яблоками и пряниками, но поскольку ветви с трудом выдерживали такую тяжесть, были придуманы полые стеклянные шары. Первые из них стеклодувы изготовили в XVI веке в Саксонии.

Отец Максим Мелинти: Рождество должно начинаться утром в храме>>>

— Многие англичане, чтобы порадовать подарками всех родных и друзей готовы залезть в долги перед банком. В Англии существует даже специальная система кредитов, которые открывают только под Рождество.

— Среди фильмов на рождественскую тематику, которые входят в топ 10 лучших кассовых кинолент, нет ни одного о самом Иисусе Христе.