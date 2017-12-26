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Президент РФ В. Путин посетил офис ИТ-компании Яндекс

"Яндекс" назвал самые популярные запросы пользователей в 2017 году‍

© Sputnik/ Сергей Гунеев
Общество
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В список главных тем попали события, люди, явления и фильмы

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Аналитики компании "Яндекс" выяснили, какие темы и события вызвали наибольший интерес у россиян в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Рейтинг включает девять категорий. Так, в рубрике "События в России и мире" больше всего поисковых запросов насчитывается по теракту в Санкт-Петербурге, совершенному 3 апреля. Тогда в результате взрыва в метро погибли 15 человек.

На втором месте в списке оказалась виртуальная игра "Синий кит", принуждающая подростков к суициду, и создаваемые в соцсетях "группы смерти". Третью строчку занял скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда".

Также аналитики составили рейтинг людей, наиболее интересовавших россиян. Среди мужчин лидерами стали певец Дима Билан, телеведущий Андрей Малахов и актер Армен Джигарханян, а среди женщин — Мария Максакова, певица Юлия Самойлова и Диана Шурыгина.

Самыми популярными запросами в категории "вещи и явления" оказались криптовалюта и спиннер, а также новые модели смартфонов, вышедшие в этом году — iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.

Кроме того, россияне не оставили без внимания запуск голосового помощника Алиса, выпуск новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, а также рэп-баттлы.

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