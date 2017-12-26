Apple закроет iTunes к 2019 году

По данным журналистов, в последнее время наблюдалось резкое падение продаж треков iTunes.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Американская корпорация Apple планирует закрыть магазин музыки iTunes, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Weraveyou.

Руководство компании пришло к выводу, что модель потребления музыки изменилась, и приняло решение запустить собственный стриминговый сервис в рамках Apple Music, создавая конкуренцию для SoundCloud, YouTube и Spotify.

По информации портала, сервис будет закрыт в начале 2019 года. Отмечается, что все композиции, приобретенные пользователями iTunes, будут перенесены в Apple Music.