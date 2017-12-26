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Литва: штраф за память о советских воинах неминуем, но обоснован ли

© Sputnik/ Andrei Starostin
Общество
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Литовские поисковики: штраф за память о советских воинах неминуем, и его надо уплатить в любом случае, даже если потом суд постановит, что его присуждение было незаконным

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Несмотря на планы об обжаловании постановления о выплатите штрафа за увековечивание памяти советских воинов, литовская историческая ассоциация "Забытые солдаты", вынуждена в установленные сроки заплатить государству оговоренную сумму.

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Напомним, что постановлением Департамента культурного наследия при министерстве культуры Литовской Республики в деле о нарушении Закона Литовской Республики "Об охране недвижимого культурного наследия" от 2017 года был наложен штраф в размере 1448 евро на Виктора Орлова, руководителя ассоциации военной истории "Забытые солдаты", за перезахоронение в 2013 году найденных останков советских воинов и за установку надгробий на могилах с контурами бесцветной пятиконечной звезды.

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Как сообщил Виктор Орлов, перезахоронение останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, проходило с соблюдением всех необходимых процедур и разрешений.

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"В октябре 2013 года администрация Вильнюса выдала разрешение на обустройство нового захоронения на старом участке Антакальнисского кладбища, которое в то время не было включено в охранную зону недвижимого культурного наследия. В 2016 году городская администрация получило сообщение о, якобы, допущенных нарушениях в ходе перезахоронений и установки памятников. Совместная комиссия администрации самоуправления при участии представителей ассоциации и ветеранской организации осмотрели перезахоронения и не нашли нарушений, о чём был составлен соответствующий протокол", — рассказал Орлов.

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По его словам, эти выводы, видимо, не удовлетворили Департамент культурного наследия, поэтому в спешном порядке были внесены дополнения в Порядок благоустройства значимого для иностранного государства недвижимого культурного наследия.

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"Проще говоря, по этому постановлению захоронения советских солдат и мемориальные комплексы значимы только для иностранного государства, то есть, в данном случае, для Российской Федерации, а не для Литвы, ее граждан. Далее, 9 октября 2017 года вся территория Антакальнисского кладбища была включена в реестр недвижимого культурного наследия. И уже на основании двух последних постановлений Департамента принимается решение о наложении штрафа на меня за то, что я в 2013 году (!) "нарушил постановления" 2016 и 2017 годов", — сказал Орлов.

Теперь общественность не только Литвы, но и России, а теперь уже и Молдовы надеется на то, что МИД и Минкультуры Литвы дадут разъяснение по вопросу о статусе советского солдата в этой стране.

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"Ведь это не только солдат — это гражданин некогда единого государства, который выполнял свой воинский долг в соответствии с Конституцией СССР, применяемой в период Великой Отечественной войны в том числе и на территории Литвы. Историю невозможно переписать. История нас учит, указывая на те ошибки, которые были допущены, помогает осознать и понять, как нам вместе выстраивать наши взаимоотношения, чтобы не допустить того ужаса войны и лихолетья, которое пришлось пережить нашим предкам", — подчеркнул Орлов.

Он и его коллеги обращаются ко всем неравнодушным оказать помощь в погашении наложенного штрафа. Увы, но заплатить эти деньги ассоциация "Забытые солдаты" обязана иначе организацию закроют, и счет ее арестуют.

Счёт № LT79 7300 0101 2862 1410

Код банка ВIC-HABALT22 SWEDBANK

Литовская ассоциация военной истории "Забытые солдаты".

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (41)

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Теги:
Ассоциация "Забытые солдаты", Виктор Орлов, Литва, СССР, Общество
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