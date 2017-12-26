Узнай будущее: выберите подарок и получите предсказание на 2018 год

Наши коллеги из Sputnik Грузия подготовил для вас шкатулку с предсказаниями. Выберите один из подарков и получите волшебное предсказание на будущий год. Счастливого Нового года!
Sputnik подготовил для вас шкатулку с предсказаниями: выберите один из подарков и получите волшебное предсказание на будущий год
Наши коллеги из Sputnik Грузия подготовил для вас шкатулку с предсказаниями. Выберите один из подарков и получите волшебное предсказание на будущий год. Счастливого Нового года!
Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.
Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.
У жителей Эстонии, желающих, чтобы их город стал еще и столицей международной акции "Тотальный диктант", осталось несколько часов, чтобы проголосовать.
Около 30 автомобилей пострадали из-за ошибки сотрудников АЗС в Гродно, где вместо 95-го бензина на протяжении нескольких часов в баки заливали дизтопливо.
Правительство Грузии разработало проект стратегии борьбы с мраморными клопами, которые нанесли серьезный ущерб урожаю фруктов в 2017 году.
Памятник защитникам Абхазии в шотландском Килмарноке, который был демонтирован в ноябре 2017 года по требованию Грузии, возвращен на прежнее место.
Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.
Главы Нацбанка и Минюста Казахстана прокомментировали ситуацию с арестом за рубежом 22 миллиардов долларов из Нацфонда.
Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы - это связано с обеспечением безопасности населения в предновогодние праздничные дни.
Таджикистан заинтересован в портале "Работа в России", который может стать единой площадкой для поиска работы на постсоветском пространстве.
Активисты "Лиза Алерт" в Москве пытаются помочь избитой в Подмосковье пожилой гражданке Узбекистана восстановить документы и воссоединиться с родственниками.
Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.
Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.
Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.
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