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Сбор и переработка чая, архивное фото

Рейтинг самых "чайных" стран мира

Sputnik
Общество
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Люди пьют чай за завтраком, заваривают чайник к приходу гостей, пьют чай с малиной во время простуды и даже дарят изысканные сорта чая в подарок

Чай давно стал привычным напитком во всех странах мира. Люди пьют чай за завтраком, заваривают чайник к приходу гостей, пьют чай с малиной во время простуды и даже дарят изысканные сорта чая в подарок.

Чай — горячий напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, отмечает Sputnik Таджикистан.

Происхождение напитка

Родиной чая считают Китай. Изначально чай применялся в качестве целебного лечебного отвара. После чай стали пить в повседневной жизни, но уважение к этому напитку осталось.

Легенда гласит, что китайский император Шен Нунг (2737 год до н. э.) случайно обнаружил чай, когда листок чайного дерева упал в его миску с горячей водой, пока он был в саду. Отвар ему так понравился, будто напиток проник во все частички его тела.

Намного позже император династии Тан (618-907 н.э.) Лу Юй, написал трактат о чае, где подробно изложил информацию о происхождении, способах заваривания и о целебных свойствах чая.

В 200 году до н.э. императором династии Хань был издан указ, что при обращении к чаю должен использоваться специальный письменный символ, иллюстрирующий деревянные ветки, траву и человека между ними. Данный иероглиф стал символом равновесия между человеком и природой

Как собирают и готовят чай

Подготовка чайного листа включает предварительную сушку (вяление), скручивание, более или менее длительное ферментативное окисление, окончательную сушку. Прочие операции вводятся в процесс только для производства отдельных видов и сортов чая.

Сырьем для изготовления чая являются листья чайного куста, который выращивают в массовом количестве на специальных плантациях. Для произрастания этого растения необходим тёплый климат с достаточным количеством влаги, не застаивающейся у корней. Большинство чайных плантаций располагается на горных склонах в районах с тропическим или субтропическим климатом.

Листья чая собираются и сортируются вручную: для чаев наиболее высокой сортной категории используются нераспустившиеся или распустившиеся почки и самые молодые листья.

Виды чая

По типу чайного растения чай принято делить на три категории: китайская разновидность (китайский, японский, вьетнамский, индонезийский, грузинский), ассамская разновидность (индийский, цейлонский, кенийский, угандийский), камбоджийская разновидность.

По происхождению чай делится на китайский, индийский, цейлонский, японский, африканский, турецкий, иранский и прочие.

По продолжительности и без сомнения Китай — лидер в производстве чая. Только в 2013 году он изготовил 1,700 000 тонн — если сравнивать с мировым производством, то это составило 30-35 % всей продукции.

Такие результаты в производстве чая не должны вызывать удивления, ведь если окунуться в историю этого напитка — легенда гласит, что чай был культивирован в Китае императором и знатоком трав Шеннонгом в 2737 году до нашей эры. Чай использовался повсеместно как просто напиток, так и как лечебная микстура, и всегда был в центре многочисленных национальных ритуалов.

В Китае выращиваются многие виды чая, например, зеленый, улун, пуэр, желтый и жасминовый чаи. Но, безусловно, список названий не ограничивается этими видами.

Три основные группы: байховые (рассыпные), прессованные и экстрагированные (растворимые).

В каких странах производят чай

В мире существует топ-10 стран-производителей чая.

Первое место по производству чая принадлежит Китаю. Ежегодно там производят около тысячу тонн чая.

На втором месте — Индия, которая поставляет ежегодно около 900 тонн чая. Более 70% выращенного чая идет для внутреннего потребления.

Замыкает тройку лидеров Кения, где в год производят около 300 тонн чая. 

На четвертом месте находится Шри-Ланка, знаменитая своим цейлонским чаем. На острове производят чуть меньше 300 тонн чая. В стране действуют как большие заводы с огромными плантациями, так и маленькие предприятия, разбросанные на склонах гор.

Пятое место занимает Турция. Мало кто знает, что в одной из северо-восточных областей Турции выращивают чай. Однако Ризе производит около 174 тонн чая в год. К этому располагает влажный климат и горная местность. Чай выращивают практически все жители Ризе.

Шестую строчку занимает Индонезия, которая производит около 150 тонн чая в год. Поскольку сами индонезийцы не очень любят чай, больше половины произведенной продукции идет на экспорт.

На седьмой позиции — Вьетнам. Чайная индустрия во Вьетнаме начала развиваться в конце 19-го века, когда французы создали первую чайную плантацию. Теперь Вьетнам ежегодно производит чуть больше 100 тонн в год.

Восьмое место занимает Япония, производящая около 80 тонн чая в год, при этом почти 98% идет для внутреннего потребления, поскольку японцы очень любят чай.

Девятую строчку занимает Иран. Эта страна тоже мало кому известна в качестве "чайной вотчины". Тем не менее в Иране тоже существуют чайные плантации, где ежегодно производят около 80 тонн чая.

Последнее месте в рейтинге отведено Аргентине, которая славится своим чаем мате. Этот невероятно крепкий зеленый чай принято пить через специальную металлическую трубочку. Напиток обладает горьким вкусом и тонизирующим эффектом. Ежегодно в стране производят около 70 тонн чая.

В каких странах любят чай

Существует также рейтинг стран-любителей чая.

Первое место занимает Турция. Хотя турки традиционно пьют чай из маленьких стаканчиков, они успевают заварить и выпить в год в среднем около 7,5 килограмма чая.

На втором месте — Марокко. Жители этой страны в год заваривают 4,3 килограмма чая.

Ирландия — на третьей позиции. Ирландцы потребляют более 3,2 кидограмма чая в год.

Мавритания находится на четвертом месте, причем потребляет чая столько же, сколько и в Ирландии. Людям подают три разных чашки чая за один прием, начиная с горького и постепенно становящегося более сладким.

Не секрет, что "чайной" страной считается Великобритания. Жители этого государства потребляют 2,7 килограммов чая ежегодно.

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