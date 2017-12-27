Гороскоп-2018 для мужчин: чего ждать сильному полу в год Желтой собаки

Желтая Собака - любит домашний уют и ценит семейный очаг, поэтому 2018-й будет благосклонен к тем, кто на первый план ставит родных и близких.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Публикуем гороскоп для мужчин.

Овен

Весь год домашние будут держать Вас в тонусе. Им постоянно что-то будет надо. Дочерям – платья подороже, сыновьям – карманных денег побольше. Повысит финансовые запросы и жена. Поэтому мужчинам-Овнам в год Желтой Собаки придется работать много как никогда. Несмотря на высокую загруженность, звезды все же на Вашей стороне. К июлю месяцу старания высоко оценят не только домочадцы, а также начальство и деловые партнеры. Уже в сентябре Овнов ждут новые и прибыльные проекты.

© AP Photo / Martin Meissner Автомобильный гороскоп: кому нужно быть внимательным в 2018 году

Телец

Весной мужчины-Тельцы рискуют запутаться в собственных чувствах. Вместе с обновлением природы они поймут, что в жизни тоже пора что-то менять. Некоторым Тельцам покажется, что грядут перемены на любовном фронте. В большинстве случаев такое мнение будет ошибочным, в чем представители этого знака быстро убедятся. Звезды советуют мужчинам, рожденным под созвездием Тельца больше уделять внимание своей второй половине. Внесите в отношения немного романтики, эффект будет ощутим незамедлительно.

Близнецы

Финансы поют романсы. Это Близнецы почувствуют уже после зимних праздников. Безденежье заставит их серьезно нервничать и пересмотреть траты. Звезды не советуют экономить на себе, и настоятельно рекомендуют представителям сильного пола, относящимся к знаку Близнецов, сменить место работы. Есть большая вероятность, что рожденные в первой декаде июня, получат выгодный контракт за границей. После того, как финансовые проблемы решатся, мужчины-Близнецы начнут строить серьезные планы. Некоторые задумаются о смене жилья.

Рак

В 2018-м на первое место выйдет здоровье. Мужчины, рожденные под этим знаком Зодиака, изрядно потрепали его в предыдущие годы, и теперь пришло время исправлять ошибки. В первую очередь, стоит позаботиться о нервной системе. Ведь, стрессовые ситуации сказываются на работе всех органов – желудке, сердце, гормональной системе. Звезды рекомендуют обеспечить себе полный покой. От внутреннего настроя мужчин-Раков будет зависеть и их отношения с окружающими. Домашние и коллеги по работе взглянут на Вас по-новому, если Вы сами откроете в себе новые грани.

© Sputnik/ Michail Mordasov Самый точный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Лев

В год Желтой Собаки удача будет сопутствовать во всем. Если Львы задумали повышение по службе, оно обязательно состоится. Фортуна позаботится о представителях этого знака даже в мелочах. Например, авиабилеты для летнего отпуска удастся купить по самой низкой цене. Мотивировать на подвиги Львов будет вторая половина. Она не даст расслабиться, даже если поставленные цели будут достигнуты уже к середине года. Так что, уважаемые Львы, ждите: новый ремонт, покупка мебели или поездка на дорогостоящий курорт – все возможно, когда рядом мудрая женщина.

Дева

Одинокие представители этого знака уже с начала года активно займутся поиском второй половинки. Мужчины-Девы будут знакомиться с девушками в самых неожиданных для себя местах. Например, на почте или в очереди у стоматолога. Холостым Девам будет казаться, что идеальная женщина где-то рядом, но всегда в последний момент ускользает. На самом деле причина частых неудач состоит совсем в другом. Звезды рекомендуют представителям этого знака Зодиака четко нарисовать образ своей второй половинки и не проводить на любовном фронте заранее обреченных на провал экспериментов. Женатые Девы проведут 2018-й год в полном спокойствии. Перемен будет мало, но возможно, это и к лучшему: плохих событий ожидать не приходится.

Весы

Здоровый образ жизни в 2018-м станет главным кредо для представителей этого знака Зодиака. Правильное питание, режим, дыхательная гимнастика – все эти элементы ЗОЖ многие мужчины-Весы возведут в культ. Те из них, кто занимается спортом, даже поставят личный рекорд. Звезды советуют — не перестарайтесь. Иначе забота о здоровье обернется противоположным результатом. В остальном 2018-й будет складываться ровно и без серьезных встрясок. Для Весов это наилучший вариант развития событий: они любят, чтобы во всем царила гармония.

Скорпион

Для того, чтобы добиться результата, мужчины-Скорпионы предпримут невероятные усилия. Иногда будет казаться, что весь мир настроен против них. Желтая Собака не любит фальши и не потерпит, ели Скорпионы прибегнут к не совсем корректным способам достижения своих целей. Год будет трудным для тех, кто решит идти по чужим головам. В личной жизни все будет складываться удачно. Жена будет радовать вкусными ужинами, дети — хорошими оценками. Одинокие Скорпионы встретят родственную душу.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Гороскоп на 2018 год Желтой Земляной Собаки от Василисы Володиной

Стрелец

Некоторые представители этого знака Зодиака в серьез задумаются о собственном бизнесе. Важно хорошо продумать все риски, иначе не исключен провал на первый взгляд успешного предприятия. В 2018-м мужчинам Стрельцам помогут давние знакомства. Ими не стоит пренебрегать, даже если неловко обращаться за помощью к людям, с которыми давно не приходилось общаться. По настоящему успешным станет первый месяц осени. В сентябре Стрельцы почувствуют, что Рубикон пройден, самое сложное осталось позади.

Козерог

Для тех Козерогов, чья работа связана с командировками, первая половина года пройдет на чемоданах. Частые разъезды в какой-то момент скажутся на общем самочувствии. Впрочем, хроническая усталость сменится невероятным эмоциональным подъемом. В мае мужчины-Козероги встретят таинственную незнакомку, которая вскружит им голову. Дальнейшие отношения будут зависеть только от самих Козерогов. Если они захотят связать сyдьбу с новой избранницей, она не откажет в этом важном решении.

Водолей

Представителей этого знака Зодиака потянет на приключения. Мужчины-Водолеи вдруг почувствуют, что жизнь проходит мимо, и они упускают все саме интересное. Мысли материальны — Водолеев в 2018-м году ждут новые впечатления. И не только одиноких представителей этого знака. Женатым Водолеям тоже не придется жаловаться на монотонность бытия. Вместе со своей второй половинкой они проживут год, полный красочных впечатлений.

Рыбы

Мужчины-Рыбы в 2018-м приложат максимум усилий, чтобы семья не чувствовала никаких трудностей и невзгод. Многие представители этого знака услышат приятное известие — кто-то в первый раз станет отцом. Дети в наступающем году для Рыб станут главным стимулом к победам. Ради своих чад Рыбы будут стремиться к профессиональному росту и финансовому благополучию. Удача придет к тем, кто не тратит напрасно ни минутки своего времени. Холостые Рыбы продолжат поиск своей избранницы. Тем, кто не встретит любимую в год Желтой Собаки отчаиваться не стоит. Решающим станет 2019-й год.