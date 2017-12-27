Оригинальные подарки на Новый год, сделанные своими руками

Предлагаем несколько вариантов подарков, которые можно легко смастерить своими руками

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В Новый год принято дарить подарки. Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент сувениров, но подарок, сделанный своими руками на Новый год, неповторим и уникален сам по себе. Sputnik Грузия предлагает несколько вариантов подарков, которые можно легко смастерить своими руками.

Что подарить

Наступает год Желтой Земляной Собаки, поэтому сувениры в форме или с рисунком собаки станут универсальным подарком для людей разного возраста и статуса.

© Sputnik/ Asatur Yesayants Диетологи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год

В Новый год, исходя из покровителя грядущего года, обратить внимание стоит на яркие теплые цвета, все оттенки желтого. Собака ожидает чего-то фееричного и оригинального, а такими могут стать новогодние подарки, изготовленные своими руками.

Рождественский венок

Оригинальным подарком на Новый год станет рождественский или новогодний венок, который украсит интерьер любого дома. Рождественский венок со временем стал для многих таким же символ Нового года, как и новогодняя елка.

Смастерить венок своими руками несложно, используя подручные материалы. Основу венка можно сделать как из картона, пенопласта, соломы, так и из алюминиевой проволоки.

Для изготовления венка с основой из картона вам понадобятся: плотный картон, тарелки, дождик (зеленый или золотистый), атласные ленточки (красные или желтые), маленькие елочные шары, термопистолет, нитка, ножницы, канцелярский нож, стразы.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Гороскоп на 2018 год Желтой Земляной Собаки от Василисы Володиной

На картоне обводим тарелки разного размера и вырезаем канцелярским ножом. Получается большой бублик. Кстати, размер зависит от вашего желания и выбранных тарелок.

Дождик приклеиваем на картон и обматываем картон плотно по всему кругу. Из лент делаем бантики: один большой, второй поменьше — и приклеиваем один на другой.

Затем ленту завязываем на елочных шарах и формируем бантик. Количество шаров также выбираете по своему желанию. Все заготовки приклеиваем на венок. Для надежности привязываем шары ниткой. Петельку приклеиваем с обратной стороны венка. На бантики приклеиваем бусинки или стразы.

Оригинальные венки можно смастерить из самых разных материалов и цветов, в том числе и традиционных — из еловых веток и шишек.

Новогодний или рождественский венок вы сможете изготовить своими руками, воспользовавшись видео-советом:

Оригинальная елка

Смастерить елку из бахромы золотистого цвета, которая будет смотреться богато и очаровательно, своими руками просто. Вам понадобятся картон, бахрома, клей и ножницы.

Каркас будущей елки изготовим из картона, который нужно скрутить в конус и склеить. Чтобы наша новогодняя красавица была более устойчивой, с внутренней стороны каркаса приклеим полоску бумаги.

Берем бахрому, конец крепим к основанию елки с помощью клея и начинаем накручивать вокруг конуса. Все соединяем с помощью клея.

Размер елки, как и цвет бахромы, можно выбрать по своему желанию.

Оригинальным подарком на Новый год станет и елка из перьев, которую вы сможете сделать своими руками, воспользовавшись видео-советом:

Цветы

Сказочный цветок из мешковины может стать оригинальным подарком для близких или просто прекрасным украшением для новогодней красавицы.

Чтобы сделать оригинальные цветы своими руками вам понадобятся: мешковина, широкая кисточка, жидкий клей, розетка, бусинки, блестки, листочки для украшения.

Лепестки для цветка вырезаем из куска мешковины. Резать можно на глаз, без выкройки, делая лепестки немного разными по размеру. Подготовим примерно 10-15 лепестков-заготовок. Каждый лепесток смажем клеем с помощью широкой кисточки. Клея берите побольше, не жалея, иначе лепестки не будут держать форму.

Смажем клеем с блестками края каждого листочка. Кстати такой клей можно сделать самому, смешав в небольшой емкости блестки с прозрачным клеем или использовать, вместо клея, прозрачный лак для ногтей с блестками.

Блестки сделают цветок сказочным, поэтому чем больше их будет – тем лучше. Блестками желательно украсить и центр лепестков.

Прежде, чем вы приступите к следующему этапу, лепестки должны высохнуть. Затем каждый сгибаем, чтобы получились "лодочки".

Берем розетку и приклеим к ней первый лепесток. Далее один за другим приклеим по кругу все лепестки. Главное, чтобы все лепестки были выгнуты в одну сторону — наружу, а не внутрь.

Используя бусины и пластиковые веточки, украсим середину цветка, и подарок готов.

Вы также сможете смастерить оригинальные новогодние шишки своими руками, воспользовавшись видео-советом:

Свечи и подсвечники

Традиционный новогодний подарок — свечи. А свеча с гравировкой – это оригинальный подарок, способный порадовать любого. Изготовить такой креативный подарок легко.

Вам понадобятся: белые свечи диаметром 5–7 см, пергаментная бумага, бумага для печати формата А4, клей-карандаш, ножницы и фен.

Пергаментную бумагу обрежем так, чтобы она на 1–2 см была шире листа А4. К бумаге для печати приклеим пергамент, завернув края на другую сторону. Вставляем лист глянцевой стороной в принтер, то есть той, где пергамент.

Распечатаем изображение, и рисунок, который хотим перенести на свечу, окажется на пергаментной бумаге. Чтобы перенести рисунок на свечку, нужно вырезать его, приложить к свече и сверху плотно обернуть еще одним слоем пергамента. На получившуюся конструкцию направить струю горячего воздуха.

Если картинка посветлела, значит, она отпечаталась на свечке. Верхний слой пергамента осторожно убираем и даем воску застыть. Свечу можно при желании украсить блестками и стразами.

Можно сделать своими руками и оригинальный подсвечник, воспользовавшись видео-советом:

Символ года

Новый год без "хозяйки" будет неполным: собачка, сделанная своими руками, — подарок, который будет радовать получателя весь предстоящий год и напоминать о дарящем.

Те, кто имеют шить или вязать, смогут порадовать родных и близких различными поделками, изготовленными своими руками в форме собаки или с ее изображением. Также можно испечь печенье в виде собачьей мордочки.

Ну а те, кто не обладает такими талантами или попросту временем, может смастерить подарок за несколько минут, воспользовавшись видео-советом:

Материал подготовлен на основе открытых источников