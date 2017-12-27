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Что предсказала Ванга на 2018 год

© PIXABAY / 1987599
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Вы изумитесь, что предсказала Ванга на 2018 год

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Известная болгарская предсказательница Ванга изрекла при жизни пророчества, касающиеся и 2018 года.

Нострадамус
© Wikipedia/ Anonymous
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По словам провидицы, в 2018 году Китай станет главной супердержавой на Земле, превзойдя США как по показателю ВВП, так и по степени влияния на общемировые процессы.

Второе предсказание Ванги о 2018 годе касается планеты Венера. Там, утверждала провидица, скоро будет обнаружена новая форма энергии.

В мировой прессе отмечается — Китай действительно показывает довольно стремительные темпы роста экономики, хотя говорить о его приближающемся лидерстве пока довольно сложно.

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Что же касается Венеры, то исследовательских миссий к ней на ближайший год не запланировано.

Также Ванга предсказала на 2023 год некоторое смещение обиты Земли, на 2028 — создание нового источника энергии и первый полет на Венеру, на 2033 — таяние полярных льдов, на 2043 — господство мусульман в Европе и подъем экономики этого субконтинента.

На 2111 год Ванга напророчила превращение людей в киборгов, на 2125 — сигналы из космоса, а на 2130 — колонии человека под водой.

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Теги:
предсказания, Ванга
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