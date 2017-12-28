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Героизация нацизма - молчание Запада и воспоминания жительницы Молдовы

© Sputnik/ Анатолий Ламброс
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (184)
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Героизация нацизма - молчание стран Запада и воспоминания жительницы Молдовы, пережившей оккупацию и концлагеря.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Несколько дней назад в Нью-Йорке на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе делегации России была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

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Против принятия этого документа проголосовали США и Украина. Еще 49 стран, в том числе Германия, Греция, Словения, Польша, Франция, Швеция воздержались от голосования.

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Агентство Sputnik Молдова не смогло пройти мимо этого "факта новейшей истории" и предлагает снова обратиться к периоду нашего прошлого, когда, в отличие от дней сегодняшних, все прекрасно понимали, что такое настоящее Зло.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович записал и опубликовал в соцсетях воспоминания гражданки Республики Молдова, узницы фашистских лагерей Антонины Герасимовны Кожокарь. Как приписал Алексей, "в назидание ныне живущим".

Антонина Филонова в молодости
© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
Антонина Филонова в молодости

Приведем здесь этот материал с небольшими сокращениями.

В поселке Албиница под Новыми Аненами живёт Антонина Герасимовна Кожокарь, в девичестве Филонова. В свои 92 года она сохранила удивительную память и неиссякаемый оптимизм. Всегда удивляла способность людей, заглянувших за край человеческих возможностей, продолжать жить и улыбаться, несмотря ни на что.

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Осенью 1941 года в деревню Мишковка Брянской области пришли незваные гости — солдаты и офицеры непобедимой доселе германской армии. Семья Филоновых, состоявшая из восьми человек, старшей из которых была 16-летняя Тоня, а младшим — трехмесячный младенец, попыталась укрыться от оккупантов в больших траншеях, оставшихся еще с царских времен за селом. Идти пришлось по открытому полю, над которым ровным строем летели фашистские самолеты. Вдруг один из них заметил незащищенную мишень, снизился, и стал расстреливать мать и детей из пулеметов. Пули ложились рядом с припавшими к земле детскими телами и только чудом никто не погиб. Насмерть перепуганные, Филоновы вернулись в родной дом, который к тому времени уже заняли "новые постояльцы". Пришлось обустраиваться на заднем дворе, в погребе, который наспех пришлось переоборудовать под землянку.

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В то время сквозь Брянские леса к своим пробивалось множество отставших и вышедших из окружения красноармейцев. Тоня Филонова, вместе с другими комсомольцами, участвовала в стихийно созданной молодежной группе, которая выходила на дороги, предупреждала советских воинов о наличии в селе немцев, помогала прятаться и выходить на окольные пути. Вскоре, по информации местного предателя, ребят арестовали. Немцы планировали повесить активистов на главной площади села, 7 ноября 1941 года. Однако местным жителям, через хозяйку дома, где содержались арестованные, удалось напоить охрану и организовать побег. Лесами и полями ребята пробирались к партизанам.

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В Новгороде Северском их подобрал отряд под командованием командира Бондаренко. Несколько месяцев просуществовала партизанская группа, но вскоре, после жестокого боя, отряд ликвидировали каратели. Последнее, что запомнила Тоня Филонова — это истошный крик одного из фашистов, которому она от бессилия зубами вцепилась в горло. Очнулась она на полу вагона-"телятника", который вез теперь уже узников в лагерь. Унизительная процедура переодевания, дезинфекции и стрижки — и вот ты уже не человек, а заключенный с шестизначным номером, в полосатой робе, с синей нашивкой "OST" на груди.

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Нечеловеческие условия содержания в лагере и труда на заводе по изготовлению деталей, побои от мастеров-немцев и природная непокорность вскоре толкнули девушку на побег. Вместе с двумя десятками других отчаянных, главным из которых был Вася по прозвищу Сибиряк, узники бросились бежать. В погоню пустили собак, и Сибиряк, заметая следы, потащил Тоню в болото. Трое суток укрывались они в топи, прячась в воду с головой и дыша через соломинку. Но преследователи всё-таки обнаружили их. На измученных людей спустили свору овчарок, Вася Сибиряк встретил их, защищая свою спутницу. Звери насмерть загрызли героя, а девушку снова ждал лагерь. Таких побегов будет еще пять, каждый с риском для жизни.

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После последней попытки бежать, весной 1945-го года, Антонина Филонова попала в лагерь № 37, для самых "отъявленных грешников". Там заключенных не кормили и не поили, а в условиях приближающихся англо-американских войск, систематически уничтожали в газовых камерах и сжигали в крематориях. Настала очередь женского барака. Забившихся под нары девушек надзиратели вытаскивали железными крюками. Последнюю партию в 440 человек забили в здание, напоминавшее баню. Пошел газ, люди стали биться в судорогах и криках…

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Спустя восемь дней Тоня проснулась в американском госпитале. По всей видимости, качество смертельного газа, который палачи использовали для умерщвления людей, оказалось низким, что спасло жизни последним узникам лагеря. Однако подняться на ноги девушка так и не смогла, сказались последствия отравления. Только спустя два месяца, при поддержке друзей, Тоня начала понемногу передвигаться. Окрепнув, она вместе с подругами отправилась в советскую зону оккупации, где её, после соответствующей проверки, приняли на должность писаря. Но недолго продолжилась военная служба вольнонаёмной Филоновой. Из родной Мишковки пришло письмо от матери. За побег дочери мать с грудным ребенком немцы трижды водили на расстрел, сожгли дом. Отец пропал без вести на фронте, младшие дети тяжело болеют и страдают от голода. Командование, принимая во внимание всю сложность ситуации, отпустило девушку домой, на родное пепелище. Тяжелым трудом довелось спасать семью от болезней и голода. Но главное — больше не было войны.

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http://i.vimeocdn.com
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Спустя несколько лет, Антонина Филонова, работая на восстановительных работах в разрушенном Сталинграде, встретила своего будущего мужа, бессарабского парня. Он находился на строительных работах как бывший румынский военнослужащий, куда его насильно призвали в 1941 году. Отработав положенное, он вернулся в родную Молдавию, вместе с красавицей-женой.

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Первое защитное чувство — забыть, выбросить из памяти пережитые в плену ужасы. Лишь спустя год после возвращения Антонина смогла рассказать матери о своих странствиях. Жизнь стала налаживаться, постепенно новые события стали затмевать тяжелое прошлое. Но когда дочь Антонины Герасимовны принесла из магазина сукно для платья в темно-серую полоску, бывшую узницу разом захлестнули воспоминания…Тогда впервые она рассказала своим детям о том, что ей довелось пережить в годы войны.

На вопрос — что помогло выжить в адских кругах плена, Антонина Герасимовна ответила — вера в нашу Победу и в то, что я еще обязательно увижу маму. И добавляет: больше такой войны человечество не переживёт.

Антонина Герасимовна Кожокарь (Филонова)
© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
Антонина Герасимовна Кожокарь (Филонова)
Тема:
Наследники великой Победы (184)

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Теги:
героизация нацизма, концлагерь, нацизм, резолюция, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, ООН, Германия, СССР, Молдова
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