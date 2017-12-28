WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 2018 года

Работа популярного приложения WhatsApp, которым пользуется более миллиарда человек, для некоторых будет прекращена с 1 января 2018 года: владельцы каких гаджетов рискуют остаться без связи

КИШИНЕВ, 27 дек — Spurnik. Владельцам ряда смартфонов похоже придется задуматься о смене мессенджера. WhatsApp с 2018 года отказывается от поддержки некоторых операционных систем.

Так, с 1 января будущего года приложение перестанет работать на BlackBerry ОС и BlackBerry 10, а с 31 декабря 2018 года не будет поддерживаться его работа на Nokia S40. После 1 февраля 2020 года мессенджер не будет функционировать на Android с версией 2.3.7 и старше.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру.