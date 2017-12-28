Монстр или мистификация: сколько лет прожил без головы петух Майк

КИШИНЕВ, 28 дек- Sputnik. Майку было около 2 лет, полтора из которых он прожил без головы. Этой необычной истории более 70 лет. Речь идет о петухе из Колорадо.

Майк попал не только в Книгу рекордов Гиннесса, но и в Интернет. Таким образом виртуально он живет до сих пор.

А все началось в 1945 году в городке Фрута, штат Колорадо (США), когда местный фермер Ллойд Олсен решил зарубить птицу к ужину.

Он взял топор и отрубил им голову Майка. Однако даже через 40 минут петух не замер. Фермер был крайне удивлен, а через два часа еще и шокирован. Птица носилась по двору и даже пыталась "приставать" к курицам.

Ллойд кормил Майка из пипетки прямо в горло, более того чудо-петух самостоятельно пытался загребать еду. Смекалистый фермер вскоре понял, что может хорошо заработать на несчастной птице.

Он показывал петуха без головы на различных ярмарках и шоу. Такса "аттракциона" составляла 25 центов с посетителя. История умалчивает, сколько именно Ллойд заработал на Майке, зато "удивительный цыпленок" был застрахован на 10 тысяч долларов.

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О петухе писали популярные журналы и газеты, о нем снимали документальные фильмы. Его феномен изучали ученые. Кто-то из них выяснил, что "цыпленок" выжил потому, что топор не задел важную часть шеи, где проходит яремная вена.

Не попали под лезвия орудия убийства и ствол головного мозга, включая продолговатый мозг, средний мозг и мозжечок.

Но даже после научного объяснения, история про петуха без головы не перестает удивлять. Известно, что птицы способны до четверти часа подавать признаки жизни, после того, как окажутся без головы.

Происходит это потому, что спинной мозг посылает сигналы различным частям тела. Вот почему, птица не перестает прыгать и бегать. Когда в организме расходуется кислород, все прекращается. Так что Майк — это действительно сенсация. Кто знает, возможно петушок прожил бы и дольше, если бы не рассеянность его хозяина. Однажды, возвращаясь с гастролей, Ллойд забыл пипетку и прочие приспособления, с помощью которых он кормил и очищал горло своему питомцу. Вечером Майк начал задыхаться… И умер.

(Материал подготовлен на основе открытых источников)