Новый год Желтой Собаки 2018: как встречать и что подарить

Символом Нового года 2018 будет Желтая Земляная Собака. В Новом году она наделит людей своей мудростью и терпением, и будет помогать во всех добрых начинаниях

История Нового года © Sputnik / Vladimir Polusatov Что просят дети у Мош Крэчуна на Новый год 6

Мы настолько привыкли к празднику Нового года, что воспринимаем его как должное и редко задумываемся о том, как возник Новый год и почему он отмечается первого января. Все очень просто: впервые это торжество возникло в 46 году до нашей эры в Древнем Риме. У римлян в этот день встречали день бога Януса, который изображался с двумя лицами: первое смотрело в прошлое, а второе — вперед, в будущее. С тех далеких времен символизм праздника остался прежним: мы оставляем все радости и горести в прошлом и надеемся, что Новый год принесет нам много позитивных эмоций и высоких достижений.

Приметы на год Желтой Земляной Собаки

Традиция присваивать Новому году определенные цвета и образы животных имеет мало общего с российской праздничной культурой. Этот обычай возник в Древнем Китае и тесно связан с китайским зодиакальным календарем. В нем в строгом порядке расположены пять основных элементов, двенадцать животных, и пять цветов. Если их правильно скомбинировать, то можно угадать, каким будет каждый последующий год.

Новый год 2018 — это год Желтой Земляной Собаки, а 2019-й будет годом Желтой Земляной Свиньи.

© Sputnik/ Евгений Резник Какой будет погода на Новый год: точный прогноз на 30 и 31 декабря

Собака — это умное, осторожное и очень чуткое животное. Для нее не чужды такие моральные ценности как честность, справедливость и преданность. Поэтому, как считают астрологи, 2018 год станет для нас серьезным испытанием. Желтая Собака проверит людей на "вшивость" и щедро наградит тех, кто вопреки сложностям не растеряет человечности.

По прогнозам, Новый год 2018 будет спокойным и позитивным, как в личной жизни, так и в политике. Созидательные силы будут преобладать над разрушительными: страны будут заключать мирные договоры и союзы, а в материальном отношении стоит ожидать финансового благополучия и успешных сделок. Помните, что Желтая Собака не прощает алчности и мелочности, поэтому во всех решениях руководствуйтесь здравым смыслом и подходите к делам с чистыми намерениями.

© Sputnik/ Наталья Айриян Девочка с собакой

Одновременно, Желтая Собака — это символ земли, то есть стабильности, преданности традициям и плодородия. По этой причине, Новый 2018 год — самое подходящее время для заключения браков и рождения детей. Астрологи считают, что пары, узаконившие отношения в год Желтой Собаки, будут особенно крепкими и счастливыми.

Что носить в год Желтой Собаки

Поскольку собака олицетворяет уравновешенность и сдержанность в эмоциях, лучшим выбором в Новом году станут сдержанные, теплые цвета: желтый, синий или голубой.

Какие подарки делать в год Желтой Собаки

Символ уходящего года — Огненный Петух. Это красивая, напыщенная птица, которую привлекает все яркое и дорогое. Чего нельзя сказать о Желтой Собаке. В Новом 2018-ом подарки не должны быть особенно дорогими, но обязательно нести в себе смысл. Например, можно подарить статуетки в форме собаки, интересные книги или теплую одежду.

© Sputnik/ Наталья Айриян Собака

Какие блюда приготовить на год Земляной Собаки

Собака — это стайное животное. Те, кто хоть раз оставлял свою собаку на несколько дней одну, знают, насколько мучительно для собак одиночество. По этой причине, встречать Новый 2018-й год нужно в большой компании.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Гороскоп на 2018 год Желтой Земляной Собаки от Василисы Володиной

Стол стоит украсить в желтые цвета, добавив побольше желтых овощей и фруктов: кукуруза, картофель, ананасы, манго и лимоны. Это не просто придаст Новогоднему столу необычный колорит, но и позволит вам избежать переедания.

Как известно, собаки — большие любители мяса, а потому на новогоднем столе должны быть мясные блюда: стейки, котлеты или шашлыки. Если в семье мясо не любят, можно ограничиться колбасой и ветчиной.

Когда пробьют куранты и польется шампанское, не забывайте, что Желтая Собака ценит честность и искренность. Произнося тосты, оставайтесь верны этому принципу.

Материал подготовлен Sputnik Южная Осетия.