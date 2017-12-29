15:50 29 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Игрушки, архивное фото

Космонавты из ваты и початки кукурузы: история СССР в елочных украшениях

© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (76)
6510

Традиция украшать елку перед новогодними праздниками существует в России на протяжении многих веков. Но советские новогодние елки отличались от дореволюционных рождественских елок года: не было больше ни ангелов, ни Вифлеемских звезд, ни волхвов

КИШИНЁВ, 29 дек — Sputnik. Советские елочные игрушки призваны были отражать новую идеологию и развитие государства.

Период после революции 1917 года

В период с 1927 до 1935 год в Советском союзе было строго запрещено отмечать Новый год и особенно Рождество. Лишь в 1935 году власти в какой-то мере реабилитировали рождественские праздники. Но в атеистической стране СССР праздновалось не Рождество, а Новый год. Ель, ставшую символом Нового года, следовало украшать "правильно": никаких фигурок Иисуса, Вифлеемских звезд и колокольчиков, отмечает Sputnik Франция. 

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

1930-е годы, освоение Северного полюса и укрепление Советского государства

Полярные экспедиции в СССР в 1930-е годы вдохновили создателей елочных игрушек. Елку украшали фигурками белых медведей, покорителей Северного Полюса, парашютистов или дирижаблей.

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

В 1937 году Народный комиссариат просвещения выпустил руководство по организации новогодних праздников для детей, в котором давались рекомендации, как украшать елку: размер игрушек, самодельные шарики, и содержались правила противопожарной безопасности.

"Верхушка ели должна быть украшена красной или серебристой пятиконечной звездой в соответствии с высотой дерева. На ветках могут быть яркие гирлянды с изображением цветов и насекомых, фигурки животных, птиц, снежинки, самолеты и парашюты", написано в брошюре.

Широко распространены были гирлянды из кусочков бумаги с рисунками. Производство этих гирлянд сохранялось в СССР до 1960-х годов.

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

1940-e годы, война с нацизмом

Во время Второй Мировой войны, несмотря на голод и бедность, советские люди отмечали Новый год. Это напоминало им мирную жизнь и поднимало моральный дух. В этот период появились елочные украшения, изображающие военных и оружие, самолеты, танки, дирижабли, парашютистов, пограничников с собаками, и т.п. Эти елочные игрушки делали на танковых заводах.

Во время войны изготавливали и разрисовывали фигурки животных из олова, делали всевозможные украшения из проволоки, старых лампочек, пузырьков от лекарств.

Елку украшали и самодельными игрушками из картона, цветных тканей и яичной скорлупы.

В 1949 году в СССР отмечалось 150летиe со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Елочные игрушки представляли героев сказок и поэм Пушкина "Золотой петушок", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", и т.д.

1950-е годы, период послевоенного восстановления

В 1950-е годы страна восстанавливалась поле войны. Игрушки этого периода изображали представителей различных профессий и символизировали победу СССР в войне. Например, серия украшений "15 республик, 15 сестер" — фигурки 15 девушек в национальных костюмах народов СССР.

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

Украшали елку и игрушками из ваты, из марли, Фигурка покрывалась клейстером со слюдой, от чего она становилась более твердой. Лица кукол и мордочки животных делались из глины, папье-маше или ткани.

Были и игрушки на прищепках: птички, зверушки, клоуны, музыканты, домики, маленькие зеленые или "заснеженные" елочки.

1960-е годы, сельскохозяйственная реформа и покорение Космоса

В 1960-е годы когда советский руководитель Никитa Хрущев начал сельскохозяйственную реформу, на новогодней елке были игрушки в форме фруктов и овощей: яблоки, помидоры, гроздья винограда, колоски, морковь, грибы.

Наибольшей популярностью пользовались початки кукурузы. Советская промышленность производила елочные игрушки в форме кукурузных початков вплоть до распада СССР в 1991 году.

Полет Юрия Гагарина, первый полет человека в космос – великое историческое завоевание СССР. Тема покорения космического пространства стала главной после 1961 года. Это отразилось и на елочных украшениях: появились игрушки в форме спутников, ракет, космонавтов.

Вместо красной звезды на верхушке елки теперь головная часть ракеты.

Художники стали делать украшения в виде льдинок, отражая, возможно, период советской "оттепели".

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

1970-е годы, период стабильности

В 1970-е годы на смену елочным украшениям из шерсти, картона и проволоки пришли пластмассовые игрушки.

Герои советских мультфильмов Карлсон, Винни Пух, белый медвежонок Умка и Чебурашка (Karlsson, Winnie l"ourson, l"ourson blanc Oumka, Tchebourachka) вытесняют на новогодней елке образы героев русских народных сказок.

1980-1990-е годы, Московская Олимпиада и политические перемены

Развитие промышленности отразилось на производстве ёлочных игрушек. Производство поставлено на конвейер, и игрушки становятся менее оригинальными и более абстрактными. В 1980-1990-е годы на елке часто можно видеть большие шары, колокольчики и домики.

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

После Летних Олимпийских игр в 1980-м году появились елочные игрушки в форме олимпийского мишки, талисмана Московской Олимпиады 80, и олимпийского факела, футбольных и баскетбольных мячей.

В период политических перемен в ССР в конце 1980-х годов в моде астрология. Каждый Новый год на елке, среди других игрушек, фигурки обезьянок, собак и кошек.

Елочные украшения - из СССР
© Sputnik/ Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

Большинство советских елочных игрушек делались вручную по старинным технологиям и от этого были более "человечными". Сейчас стараются осовременить елочные украшения, но чем больше продавец их расхваливает, тем больше мы убеждаемся, что те были лучше. Сколько воспоминаний связано с новогодними елками нашего детства.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (76)

По теме

Какой будет погода на Новый год: точный прогноз на 30 и 31 декабря
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам
Зимняя сказка на Новый год: какой погоды ждать в Молдове
Теги:
игрушки, Новый год, история, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

  • Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
    Пойдет на пользу

    Эстонский евродепутат с иронией прокомментировала планы президента республики Керсти Кальюлайд переехать в Нарву.

  • Белорусские медики вернулись из Ливии в Минск
    Снова дома

    Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, которых с конца октября удерживали в Ливии под домашним арестом, вернулись домой.

  • Грузовые трейлеры на Военно-Грузинской дороге
    Проезд закрыт

    Почти 400 трейлеров скопились на дороге в направлении границы России с Грузией: проезд закрыт из-за плохой погоды.

  • Самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустили назад в дикую природу 28 декабря на гребень горы Ацархва
    Возвращение леопарда

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре этого года, выпустили назад в дикую природу.

  • Наручники. Архивное фото
    Обезвредить террориста

    В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ, причастный к деятельности международной террористической организации.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    С новыми структурами!

    В Таджикистане будут созданы четыре новые государственные структуры: они будут следить, в том числе, за защитой прав потребителей и здоровьем населения.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

  • Строящийся в Цхинвале храм Святой Троицы
    Поклониться мощам

    В строящемся в Цхинвале храме Святой Троицы с 29 декабря по 2 января будет пребывать ковчег с частицами мощей 54 святых новомучеников и исповедников РПЦ.

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Автобус сбил остановку в Москве возле метро Сходненская
Автобус сбил людей на остановке в Москве возле метро "Сходненская"
Подарок на Новый год - что можно или нельзя дарить женщинам и мужчинам
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться