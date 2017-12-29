15:50 29 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Youtube

Видеодети: статистика, родители и психологи о детских YouTube-влогах

CC BY-SA 2.0 / Rego Korosi / YouTube logo
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0

За два года канал семилетней Амины Малгаждар собрал больше миллиарда просмотров

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik, Тимур Селиванов. Детские влоги завоевали мировой YouTube. Видео с ребятами "от двух до шестнадцати" снимаются и набирают миллионы просмотров каждый день.

Youtube
CC0 / StockSnap
Youtube покидают крупнейшие компании из-за сомнительной рекламы

В каких странах видеоконтент с детьми популярней всего? Как живут маленькие YouTube-звезды? Чем полезны, а чем вредны влоги для детей-героев видео и их близких?

Корреспондент Sputnik сравнил мировые YouTube-тренды, пообщался с родителями самой популярной девочки-блогера в Казахстане и получил консультации о детском "видеотворчестве" у психологов.

Мировой "бэби-бум"

Статистику самых влиятельных YouTube-каналов составляет аналитический сайт SocialBlade. Специалисты подсчитывают количество подписчиков, просмотров, примерный заработок создателей каналов.

Влоги "про детей" возглавляют рейтинги по всему миру. В топ-пять самых влиятельных каналов в странах СНГ входят:

•    в России — влог маленькой Насти,

•    в Молдове — три детских влога и канал с выступлениями маленьких певцов и певиц,

•    в Грузии — канал девочки Эмилии.
Запад тоже подпал под детские чары. В пятерку "главных" YouTube-каналов входят:

•    в Канаде — влог, который ведут два подростка — брат и сестра,

•    в США — канал с детскими обзорами на игрушки.

Миллиард за два года

Жительнице Алматы Амине Малгаждар исполнится 8 лет в январе. Ее канал "Аминка Витаминка" недавно отметил двухлетие. Суммарный счетчик просмотров на канале превышает 1,4 миллиарда. YouTube-влог и Instagram Амины ведут ее родители.

"Канал мы создали как видеоархив. Памяти телефона на все видео с Аминой уже не хватало, а компьютер пару раз ломался. Никакого плана или системы продвижения канала не было, все получилось спонтанно", — рассказал Рамазан Малгаждар, отец Амины.

Первое видео-миллионник "Как отобрать у сестренки планшет" появилось через полторы недели после открытия канала. За месяц оно набрало больше миллиона просмотров. Вскоре Амину и ее родителей пригласили на передачу "Пусть говорят" в Москву.

Воспитание звезды

Благодаря влогу на девочку посыпались бизнес-предложения. Она сыграла в двух полнометражных фильмах и четырех сериалах вместе с младшей сестрой Адией. Уже второй год Амина ведет новогоднее цирковое шоу для детей и взрослых.

Клип Путин празднует. Меркель жжет
© Youtube/Кухня Продакшн
Клип с Путиным, Меркель и Трампом стал хитом YouTube

Отец казахстанской звезды YouTube уверен: звездной болезнью она не страдает. Отношения в семье с приходом популярности тоже не изменились:

"Я был строгим отцом, таким и остался. Малейший "шаг влево" может обернуться для звезды плачевно.
Я думаю, что даю детям хорошее воспитание. Мы постоянно беседуем с детьми о том, что можно и что нельзя, что хорошо и что плохо".

Уважение без сверхценностей

У современного влога долгая эволюционная предыстория, считает детский и семейный психолог Анастасия Менн:

"У каждого человека есть потребность "быть видимым", которая обусловлена нашим эволюционным развитием. Благодаря социальным связям древний человек смог выжить и продолжить свой род.

Эта потребность в наши дни может выражаться в том, что люди записывают видео о своей жизни и жизни своих детей".
По мнению Менн, родителям маленьких влогеров важно следить за количеством и качеством времени, которое они тратят на съемки:

"Когда сама идея влога стала сверхценной, это не может быть полезным ни для детей, ни для семьи в целом. Если родителя и ребенка постоянно отделяет камера смартфона, то даже если они 24 часа вместе, их контакт может быть неглубокий, поверхностный".

Психолог напомнила и о важности уважения к ребенку. Дети не могут разрешить или запретить выкладывать свои фотографии и видео в интернет. Но при этом они не перестают быть отдельными личностями, которым впоследствии это может не понравиться или даже навредить.

Уволиться из влога

"Ведение популярного детского влога с миллионами подписчиков — это уже работа, семейный бизнес, который может сплотить детей с их родителями. Но может ли ребенок уволиться с такой работы, если ему надоест?", — задается вопросом детский психолог Виктория Караваева.

Мультфильм Маша и Медведь
© Video: Youtube / Маша и Медведь
Ажиотаж на YouTube: мультфильм набрал 2 млрд просмотров, обойдя Бибера

Она выделила "зону роста" и "проблемную зону" для семей детей-влогеров. Съемки могут помочь родителям внимательнее взглянуть на их ребенка, вместе с ним находить интересные и веселые моменты для видео.

С другой стороны, маленькому "ютуберу" может быть трудно выходить из публичной роли "на камеру" и возвращаться к повседневной жизни, особенно если его популярность пойдет на спад:

"Будет ли популярен влог, когда ребенок вырастет? Если нет, то терять популярность может быть больно, если никаких других интересов в жизни не сложилось".

Не ради лайков, а на память

По просьбе корреспондента Sputnik психологи описали образ "идеального детского влога", который будет полезно и приятно вести.

"Некоторым семьям может быть полезно вести свой закрытый влог, открывая часть роликов для родственников и друзей. В нем будут запечатлены веселые и трогательные моменты из семейной жизни", — отметила Караваева.

Психолог посоветовала: если семья решила снимать открытый влог, то делать его можно вместе с ребенком, а не "вокруг" его жизни. В центре таких видео будет стоять совместный семейный интерес, дело. Такой влог может научить ребенка планировать, подбирать и анализировать информацию, и рассказывать о результатах.

Психолог предположила, что влог может стать ежегодной традицией:

"Например, можно брать у ребенка интервью каждый год, задавая одни вопросы. А потом пересматривать и замечать изменения во взглядах".

Менн составила краткий список качеств хорошего влога с детьми в главной роли:

•    спонтанный, а не постановочный,

•    выходит 1-2 раза в месяц и реже,

•    нравится самим героям видео,

•    снимается "на память", а не для собирания лайков.

По теме

Девушка модельной внешности из Молдовы собирает просмотры на Youtube
YouTube запускает сервис онлайн-телевидения "YouTube-TV"
Десятка года - самые популярных видео на YouTube 2016
Теги:
видео-дети, влоги, Youtube, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

  • Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
    Пойдет на пользу

    Эстонский евродепутат с иронией прокомментировала планы президента республики Керсти Кальюлайд переехать в Нарву.

  • Белорусские медики вернулись из Ливии в Минск
    Снова дома

    Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, которых с конца октября удерживали в Ливии под домашним арестом, вернулись домой.

  • Грузовые трейлеры на Военно-Грузинской дороге
    Проезд закрыт

    Почти 400 трейлеров скопились на дороге в направлении границы России с Грузией: проезд закрыт из-за плохой погоды.

  • Самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустили назад в дикую природу 28 декабря на гребень горы Ацархва
    Возвращение леопарда

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре этого года, выпустили назад в дикую природу.

  • Наручники. Архивное фото
    Обезвредить террориста

    В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ, причастный к деятельности международной террористической организации.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    С новыми структурами!

    В Таджикистане будут созданы четыре новые государственные структуры: они будут следить, в том числе, за защитой прав потребителей и здоровьем населения.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

  • Строящийся в Цхинвале храм Святой Троицы
    Поклониться мощам

    В строящемся в Цхинвале храме Святой Троицы с 29 декабря по 2 января будет пребывать ковчег с частицами мощей 54 святых новомучеников и исповедников РПЦ.

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Автобус сбил остановку в Москве возле метро Сходненская
Автобус сбил людей на остановке в Москве возле метро "Сходненская"
Подарок на Новый год - что можно или нельзя дарить женщинам и мужчинам
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться