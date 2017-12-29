Видеодети: статистика, родители и психологи о детских YouTube-влогах

За два года канал семилетней Амины Малгаждар собрал больше миллиарда просмотров

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik, Тимур Селиванов. Детские влоги завоевали мировой YouTube. Видео с ребятами "от двух до шестнадцати" снимаются и набирают миллионы просмотров каждый день.

В каких странах видеоконтент с детьми популярней всего? Как живут маленькие YouTube-звезды? Чем полезны, а чем вредны влоги для детей-героев видео и их близких?

Корреспондент Sputnik сравнил мировые YouTube-тренды, пообщался с родителями самой популярной девочки-блогера в Казахстане и получил консультации о детском "видеотворчестве" у психологов.

Мировой "бэби-бум"

Статистику самых влиятельных YouTube-каналов составляет аналитический сайт SocialBlade. Специалисты подсчитывают количество подписчиков, просмотров, примерный заработок создателей каналов.

Влоги "про детей" возглавляют рейтинги по всему миру. В топ-пять самых влиятельных каналов в странах СНГ входят:

• в России — влог маленькой Насти,

• в Молдове — три детских влога и канал с выступлениями маленьких певцов и певиц,

• в Грузии — канал девочки Эмилии.

Запад тоже подпал под детские чары. В пятерку "главных" YouTube-каналов входят:

• в Канаде — влог, который ведут два подростка — брат и сестра,

• в США — канал с детскими обзорами на игрушки.

Миллиард за два года

Жительнице Алматы Амине Малгаждар исполнится 8 лет в январе. Ее канал "Аминка Витаминка" недавно отметил двухлетие. Суммарный счетчик просмотров на канале превышает 1,4 миллиарда. YouTube-влог и Instagram Амины ведут ее родители.

"Канал мы создали как видеоархив. Памяти телефона на все видео с Аминой уже не хватало, а компьютер пару раз ломался. Никакого плана или системы продвижения канала не было, все получилось спонтанно", — рассказал Рамазан Малгаждар, отец Амины.

Первое видео-миллионник "Как отобрать у сестренки планшет" появилось через полторы недели после открытия канала. За месяц оно набрало больше миллиона просмотров. Вскоре Амину и ее родителей пригласили на передачу "Пусть говорят" в Москву.

Воспитание звезды

Благодаря влогу на девочку посыпались бизнес-предложения. Она сыграла в двух полнометражных фильмах и четырех сериалах вместе с младшей сестрой Адией. Уже второй год Амина ведет новогоднее цирковое шоу для детей и взрослых.

Отец казахстанской звезды YouTube уверен: звездной болезнью она не страдает. Отношения в семье с приходом популярности тоже не изменились:

"Я был строгим отцом, таким и остался. Малейший "шаг влево" может обернуться для звезды плачевно.

Я думаю, что даю детям хорошее воспитание. Мы постоянно беседуем с детьми о том, что можно и что нельзя, что хорошо и что плохо".

Уважение без сверхценностей

У современного влога долгая эволюционная предыстория, считает детский и семейный психолог Анастасия Менн:

"У каждого человека есть потребность "быть видимым", которая обусловлена нашим эволюционным развитием. Благодаря социальным связям древний человек смог выжить и продолжить свой род.

Эта потребность в наши дни может выражаться в том, что люди записывают видео о своей жизни и жизни своих детей".

По мнению Менн, родителям маленьких влогеров важно следить за количеством и качеством времени, которое они тратят на съемки:

"Когда сама идея влога стала сверхценной, это не может быть полезным ни для детей, ни для семьи в целом. Если родителя и ребенка постоянно отделяет камера смартфона, то даже если они 24 часа вместе, их контакт может быть неглубокий, поверхностный".

Психолог напомнила и о важности уважения к ребенку. Дети не могут разрешить или запретить выкладывать свои фотографии и видео в интернет. Но при этом они не перестают быть отдельными личностями, которым впоследствии это может не понравиться или даже навредить.

Уволиться из влога

"Ведение популярного детского влога с миллионами подписчиков — это уже работа, семейный бизнес, который может сплотить детей с их родителями. Но может ли ребенок уволиться с такой работы, если ему надоест?", — задается вопросом детский психолог Виктория Караваева.

Она выделила "зону роста" и "проблемную зону" для семей детей-влогеров. Съемки могут помочь родителям внимательнее взглянуть на их ребенка, вместе с ним находить интересные и веселые моменты для видео.

С другой стороны, маленькому "ютуберу" может быть трудно выходить из публичной роли "на камеру" и возвращаться к повседневной жизни, особенно если его популярность пойдет на спад:

"Будет ли популярен влог, когда ребенок вырастет? Если нет, то терять популярность может быть больно, если никаких других интересов в жизни не сложилось".

Не ради лайков, а на память

По просьбе корреспондента Sputnik психологи описали образ "идеального детского влога", который будет полезно и приятно вести.

"Некоторым семьям может быть полезно вести свой закрытый влог, открывая часть роликов для родственников и друзей. В нем будут запечатлены веселые и трогательные моменты из семейной жизни", — отметила Караваева.

Психолог посоветовала: если семья решила снимать открытый влог, то делать его можно вместе с ребенком, а не "вокруг" его жизни. В центре таких видео будет стоять совместный семейный интерес, дело. Такой влог может научить ребенка планировать, подбирать и анализировать информацию, и рассказывать о результатах.

Психолог предположила, что влог может стать ежегодной традицией:

"Например, можно брать у ребенка интервью каждый год, задавая одни вопросы. А потом пересматривать и замечать изменения во взглядах".

Менн составила краткий список качеств хорошего влога с детьми в главной роли:

• спонтанный, а не постановочный,

• выходит 1-2 раза в месяц и реже,

• нравится самим героям видео,

• снимается "на память", а не для собирания лайков.