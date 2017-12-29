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Игра престолов

Названы сериалы - лидеры спроса на пиратских ресурсах 2017 года‍

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"Игра престолов" шестой год подряд стал самым скачиваемым с пиратских сайтов сериалом

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Первое место в рейтинге сериалов, наиболее часто скачиваемых с пиратских ресурсов, шестой год подряд занимает телесериал "Игра престолов", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Torrent Freak.

Кадр из сериала Игра престолов
© Photo: HBO
"Игра престолов" стала самым популярным сериалом уходящего года

Отмечается, что наибольшим количеством людей, одновременно скачивающих финальный эпизод сериала, стали около 400 тысяч человек. Также сайт отмечает, что помимо торрента, многие используют стриминговые сервисы, просмотры на которых отследить сложнее.

На втором месте в рейтинге расположился сериал "Ходячие мертвецы". В десятку самых "пиратских" телешоу также вошли сериалы "Флэш", "Теория большого взрыва", "Побег", "Шерлок" и "Викинги".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

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Теги:
"Игра престолов, сериал, портал Torrent Freak
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