Интернет онлайн: подборка новых фильмов для просмотра на Новый год

Предлагаем вашему вниманию подборку новых кинолент, которые стоит посмотреть на Новый год:

"Здравствуй, папа, Рождество!"

В фильме снимается известный актер Мэл Гибсон. Сюжет фильма строится на семейной драме, когда два отца новый и старый борются за симпатию детей. В итоге они понимают, что эта борьба бесполезна, так как для детей хорошо, что у них есть аж два папы.

"Человек, который изобрел Рождество"

После ночного посещения трех гостей скряга и эгоист Скрудж преображается до неузнаваемости. О причине случившегося повествует этот фильм.

"Млечный путь"

Молодым супругам кажется, что уже ничего не спасет их брак, но случается чудо, и они оказываются на далеком северном острове. С наступлением Нового года все меняется, и жизнь снова обретает смысл.

Наверное, вам известно чувство, когда от совместного просмотра всей семьей какого-то фильма, вдруг становится так хорошо на душе, что хочется рассказать об этом всему миру. Мы хотим помочь вам обрести такое состояние, посмотрев следующие картины:

"Рождество Мэйерсов"

Члены некогда большой и дружной семьи уже давно живут раздельно и их отношения не самые лучшие. Однако уважение к отцу заставляет их приехать в отчий дом. Они дают обещание не ссориться в течение своего пребывания в доме. Чем это заканчивается, узнают зрители этого фильма.

"Дед Мороз. Битва Магов"

Фильм рассказывает о том, как маленькая девочка помогает Деду Морозу бороться со всякой нечестью, которая хочет испортить жизнь людей.

"Тариф Новогодний"

Обычный продавец телефонов переодевается в Деда Мороза, чтобы немного заработать в новогодние праздники. Он дарит детям радость и веру в чудо, хотя сам в него совсем не верит. И вот однажды он встречает девушку, в которую сразу влюбляется. Поверит ли наш герой в новогодние чудеса, узнает тот, кто досмотрит этот фильм до конца.