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Новый год, архивное фото

Необычные традиции: как празднуют Новый год в разных странах мира

© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (79)
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Знали ли вы, что в Ирландии на Новый год гадают на суженого, а в Австрии счастливец тот, кто дотронулся до трубочиста именно 31 декабря?

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Специально для любителей познавать традиции празднования Нового года у разных народов мира Sputnik подготовил подборку оригинальных зимних обычаев. 

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На Руси на Новый год обычно пекли домашних животных — коней, коров, быков. Этой выпечкой вместе с орехами и другими лакомствами одаривал колядующих. Считалось, что к Новому году нужно одеваться во все новое — предки верили: если обновить гардероб в эти дни, то и весь год будешь ходить в новом.

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В Австралии, стране с очень теплым климатом, Санта Клаус приходит к людям в плавательном костюме. А вместо саней с оленями у южного Санты — доска для серфинга. Из традиционного на сказочном персонаже только шапка, усы и борода.

В Австрии, в Вене на Новый год торжественно бьют в "Колокола мира", установленный на соборе св. Иштвана. А "во времена оны" считалось удачей встретить 31 декабря трубочиста и прикоснуться к нему. 

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В Японии в новогоднюю ночь звонят в колокола — всего 108 раз. Каждый удар колокола означает один из шести пороков — глупость, легкомыслие, злость, жадность, нерешительность и зависть. Однако, как считают в Стране восходящего солнца, у каждого порока существует 18 различных оттенков, поэтому и выходит 108 ударов колокола.

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А в Исландии Новый год как праздник — самый долгий. Там Дед Мороз может заглянуть домой в любой день в период с 1 по 24 декабря.

В Ирландии же маленькие девочки в канун Нового года, как правило, кладут различные травы под подушку. Это может быть плющ, омела, лаванда или клевер. Делают они это, чтобы увидеть своего возлюбленного. Ведь считается, что только в новогоднюю ночь суженый придет во сне.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (79)

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Теги:
разные страны мира, новый год, Общество
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