22:02 31 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Еще один незаменимый ритуал этого праздника - поднять бокалы под бой курантов.

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно исполнилось

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год 2018 - Кишинев и Молдова (90)
88 0 0

Как загадать желание в новогоднюю ночь - так, чтобы оно обязательно сбылось в наступившем году

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Для многих Новый год — не только повод собраться в кругу семьи, отдохнуть и подвести итоги уходящего года, но и возможность составить для себя планы на приближающийся 2018 год, а также загадать желание под "бой курантов". 

Новый год, архивное фото
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Необычные традиции: как празднуют Новый год в разных странах мира

Для того, чтобы желание исполнилось, необходимы листок бумаги, ручка, точные часы и бокал шампанского — конечно, если вы уже достигли совершеннолетия. Теоретически обычное шампанское можно заменить и детским — данных о том, как работает такая замена при исполнении желаний, пока нет.

Дождитесь боя курантов — по завершении речи президента часы начнут отсчитывать последние секунды уходящего года. Постарайтесь быстро написать на бумажке свое главное желание в новом году, подожгите листик (чем — не так важно), бросьте в бокал с шампанским и выпейте в момент наступления 2018-го.

К слову, есть и более простой способ: например, загадать желание и до конца боя курантов успеть съесть 12 виноградинок. Но с поджиганием записок о своих желаниях получается как-то эффектнее, не находите?

Желаем вам исполнения всех желаний в новом 2018-м году!

Тема:
Новый год 2018 - Кишинев и Молдова (90)

По теме

Почему нельзя заниматься сексом на Новый год
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам
Теги:
праздник, желание, Новый год, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчина делает селфи с ребенком на фоне рождественской иллюминации в Афинах, Греция
Новогодние елки в различных городах мира
Ледовые скульптуры в Германии
В Германии ледовые скульптуры взбудоражили воображение зрителей
Из чего состоит новогодний стол россиян?
Пальчики оближешь: из каких блюд состоит новогодний стол

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться