Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно исполнилось

Как загадать желание в новогоднюю ночь - так, чтобы оно обязательно сбылось в наступившем году

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Для многих Новый год — не только повод собраться в кругу семьи, отдохнуть и подвести итоги уходящего года, но и возможность составить для себя планы на приближающийся 2018 год, а также загадать желание под "бой курантов".

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Необычные традиции: как празднуют Новый год в разных странах мира

Для того, чтобы желание исполнилось, необходимы листок бумаги, ручка, точные часы и бокал шампанского — конечно, если вы уже достигли совершеннолетия. Теоретически обычное шампанское можно заменить и детским — данных о том, как работает такая замена при исполнении желаний, пока нет.

Дождитесь боя курантов — по завершении речи президента часы начнут отсчитывать последние секунды уходящего года. Постарайтесь быстро написать на бумажке свое главное желание в новом году, подожгите листик (чем — не так важно), бросьте в бокал с шампанским и выпейте в момент наступления 2018-го.

К слову, есть и более простой способ: например, загадать желание и до конца боя курантов успеть съесть 12 виноградинок. Но с поджиганием записок о своих желаниях получается как-то эффектнее, не находите?

Желаем вам исполнения всех желаний в новом 2018-м году!