Ученые назвали самые необычные гастрономические изобретения года

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В мире постоянно появляются новые кулинарные изыски, однако некоторые из них настолько необычные, что могут удивить даже видавших виды гурманов. Ученые назвали самые необычные гастрономические новшества 2017 года, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на испанскую газету La Vanguardi.

Как традиционные любители благородных напитков, испанцы на первое место поставили вино, на этот раз из тофу.

"В последнее время многие люди стали полностью одержимы здоровым питанием, поэтому сингапурские ученые воспользовались возможностью, чтобы изобрести напиток, который называется вином, но в его основе нет винограда", — отмечает издание.

​Вино имеет цветочный аромат и свойства тофу, а также является безалкогольным.

На втором месте снова расположилось вино, но на этот раз со свойствами чая. Новинка была разработана в Японии, известной своими чайными традициями. Этот тип напитка должен употребляться в горячем виде.

Caviar liquide, blinis à la truffe, guimauves dorées… 17 produits food pour un dîner de Noël ultra luxe. Lequel choisissez-vous?— > https://t.co/FPHqEQYVIY pic.twitter.com/8nxq4wWv7l — Adrien Ampelio (@adrienampelio) 18 декабря 2017 г.

​Во многих странах принято ставить на стол икру. Какую, казалось бы, здесь можно придумать новинку? Однако некоторые исследователи решили, что внешний вид продукта не имеет значения. Они сделали икру жидкой. Как отмечает издание, заправляя ею различные салаты, можно получить достаточно необычный вкус.

​Кроме того, в продаже появились "легкие" авокадо, которые содержат на 30% меньше жира, чем обычные, а также авокадо без косточек. Как отмечает газета, пока неясно, как это было достигнуто. Вполне возможно, что это маркетинговый ход, хотя нельзя отрицать, что этот результат реально был достигнут в ходе селекционных исследований.

Финны сделали из разных сортов сыра бокалы под вино и пиво – чтобы пить и тут же закусывать. Полный набор продают за $5000. Ну, такое. pic.twitter.com/YoIgFKDHU1 — Invisible.Ru (@InvisibleWine) 8 декабря 2017 г.

​Классическое сочетание вина и сыра было принято во внимание в Финляндии, где решили объединить эти два продукта в одно целое. По случаю празднования столетия независимости страны местные производители сделали фужеры из сыра. Они делаются вручную из цельного куска сыра. Теперь любители вина могут не искать, чем закусить, а просто съесть свой фужер.

В Латинской Америке общественности было предложено необычное сочетание пряного и острого — там придумали мед на базе перца Habanero ("хабанеро") который является одним из самых острых в мире. Как утверждают знатоки, подобный мед отлично сочетается с тако.

Как отмечает газета, люди вряд ли остановится на этих изобретениях, поскольку полки магазинов готовы вместить в себя множество глупостей, без которых человечество вполне могло бы обойтись.