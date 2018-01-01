Дед Мороз станцевал недетский танец на утреннике в детсаду

На новогодних утренниках в детсадах Одессы Дед Мороз несколько раз выполнил совсем не детский номер – малыши замерли от увиденного

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Детские утренники в нескольких детсадах Одессы прошли в неожиданной манере. Точнее, необычным образом повел себя Дед Мороз, который исполнил для малышей совсем недетский танец.

Видео одного из его выступлений появилось в сети и набрало уже почти 2 миллиона просмотров. Дедушка "зажигает" под прошлогодние хиты, отплясывая в стиле брейк данса под трек группы "Грибы" — Тает лед и песню Monatikа – Кружит.

На втором видео Дед Мороз танцует уже под другую музыку.

Все это больше радости вызывает у родителей, чем у детей, для которых и организован праздник.