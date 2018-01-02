Новозеландский креатив: как обойти запрет на распитие алкоголя

Новозеландцы нашли способ обойти запрет на распитие алкогольных напитков в общественном месте в новогодние праздники

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Жители Коромандел построили "остров" в устье реки, где и праздновали Новый год с алкогольными напитками; сотрудникам полиции они заявили, что находятся в "международных водах", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Stuff.co.nz.

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В Новой Зеландии закон запрещает распитие крепких алкогольных напитков в общественных местах в Новый год. Несколько жителей Коромандел решили обойти это предписание и придумали весьма оригинальное решение.

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы построили искусственный остров из песка, затем установили на нем лавку и стол.

Когда случился прилив, они начали праздновать там Новый год с алкоголем.

Сотрудникам полиции они заявили, что запрет на распитие алкоголя на них не распространяется, так как они находятся в "международных водах".

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb — Stuff.co.nz News (@NZStuff) 31 декабря 2017 г.

Главный инспектор полиции восточной части региона Уаикато Джон Келли отметил, что закон действительно не предусматривает их хитрости и об этой попытке обойти запрет в управлении не знали. По словам очевидцев, празднующие не покидали своей "постройки" до ночи и оттуда наблюдали за новогодним салютом.

"Это креативное мышление. Если бы я знал, я бы, возможно, к ним присоединился", — признался инспектор.