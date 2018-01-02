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Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка после полета на космическом корабле-спутнике

Собаки, вписавшие свое имя в историю

© Sputnik
Общество
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Друзья человека, а иногда даже герои человечества — собаки, которые прославились своими поступками, сослужили людям хорошую службу — в подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. По восточному календарю 2018 год считается Годом Желтой Собаки. В связи с этим Sputnik Азербайджан расскажет о самых известных собаках, имена которых вошли в историю и даже многим из них воздвигли памятники.

Самыми первыми наш список возглавляют Белка и Стрелка, которые впервые полет в космос на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Собаки, так же, как настоящие космонавты, подвергались тренировкам, чтобы достойно выдержать испытание. Они продержались в космосе более суток и это стало мировой сенсацией. Благодаря этим собакам ученые узнали, что в космических просторах могут находиться живые существа. К псам, покорившим космос, также можно отнести знаменитую Лайку, которая впервые была выведена на орбиту Земли. К сожалению, она прожила в космосе всего шесть часов и погибла из-за ошибок ученых.

Кадр из фильма Земля - Космос - Земля
© Sputnik
Кадр из советского документального фильма режиссера Тамары Лавровой "Земля - Космос - Земля". Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка, побывавшие в космосе на орбитальном космическом корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года

Собака Павлова в каком-то роде — собирательный образ всех псов, которые были использованы врачом Иваном Павловым для экспериментов. Исследования внесли большой вклад в современную медицину, хотя и были критически восприняты многими людьми. За эти эксперименты ученый был удостоен Нобелевской премии. По инициативе Павлова в Санкт-Петербурге был поставлен памятник, который так и называется — "Собака Павлова".

Академик Павлов оперирует собаку
© Sputnik
Академик Иван Павлов (второй справа) оперирует собаку. 17 сентября 1903 года

Во время Великой отечественной войны собаки выделились своими подвигами. Среди них самыми известными являются Джульбарс и Дик. Джульбарс обнаружил семь тысяч мин и 150 снарядов и за свои заслуги впервые в истории ВОВ был награжден медалью "За боевые заслуги". Он также снялся в известном российским фильме "Белый клык".

Овчарка Джульбар
© Photo: public domain
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е.П.Эндрексон, сержант В.П. Поршаков, Т.Д. Деренко и овчарка Джульбарс. Южный фронт. 1941 год

А Дик нашел 12 тысяч немецких мин и огромную бомбу с часовым механизмом, спрятанную в фундаменте Павловского дворца под Ленинградом. Талант и выдержка Дика спасли жизни тысячам солдат и мирных граждан.

Самой верной собакой в истории человечества можно назвать Хатико. Его история началась в Японии в 1925 году, потому что именно тогда его хозяин умер от сердечного приступа. Но, к сожалению, собака не знала об этом и поэтому продолжала ждать своего владельца на станции Сибуя. Хатико ждал его ровно девять лет. Собаке еще при жизни на станции Сибуя воздвигли памятник, который сейчас является местом встречи влюбленных, отождествляя собой символ беззаветной любви. Про Хатико в США сняли фильм, главную роль в котором исполнил Ричард Гир.

Хатико
© Photo: public domain
Хатико. 1935 год

Сенбернар Барри жил в монастыре святого Бернара в Швейцарии, и был одним из самых лучших спасателей в Альпийских горах. После снежной бури он каждый раз отправлялся на поиски, чтобы найти людей живыми или мертвыми. На протяжении 12 лет собака спасла 40 человек, среди которых был даже ребенок, которого Барри вытащил из-под снежной лавины.

Собака по кличке Балто стала известна в 1925 году в городке Ноут (Аляска), когда распространилась дифтерия, которой в основном заболевали дети. Из-за сильного ветра самолетами доставить сыворотку и спасти больных было невозможно. В связи с этим люди собрали несколько собачьих упряжек, которые должны были по цепочке передавать ящики с лекарствами — и труднее всего пришлось Балто. Собака преодолела большой путь и донесла медикаменты до больных и этим приостановила эпидемию. После этого Балто стал символом доблести и ему даже поставлен памятник в Центральном парке Нью-Йорка.

Памятник собаке Балто в Центральном парке Нью-Йорка
© Photo: public domain
Памятник собаке Балто в Центральном парке Нью-Йорка

Не только среди людей есть путешественники, но и среди собак. Одной из них является Боти, которая за несколько лет повидала огромное количество стран. Это единственная собака, которая побывала на обоих полюсах Земли. Боти путешествовала как член семьи англичанина Ранульфа Файнса. В одной из стран собака нашла даже себе подружку, с которой больше не расставалась.

Немецкая овчарка Санто фон Хаус Цигельмайер, больше известная как Комиссар Рекс — настоящая звезда кинематографа собачьего мира. Санто сыграл в знаменитой германской детективной многосерийной ленте "Комиссар Рекс". Его выбрали среди 40 конкурсантов. Во имя успеха собака тренировалась по четыре часа в день и даже выучила огромное количество команд, а коронным номером стала кража булочки с колбасой, без которой не обходился ни один эпизод фильма. Это была единственная роль пса, которую он исполнял с 1994 по 1999 годы и получал 15 тысяч долларов за каждую серию. Даже выйдя на пенсию, Санто все равно оставался самой богатой собакой на свете.

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