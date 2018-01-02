Астропрогноз для всех знаков зодиака на первую неделю Нового года

Овен

Эта неделя благоприятна для Овна, в том числе для карьерного роста. Овны профессионально смогут развить в себе те новые качества характера, о которых они даже не подозревали. Они могут окунуться в омут общественной работы, проявить свои качества даже в сфере идеологии и политики. У некоторых Овнов появятся влиятельные покровители, новые знакомые, которые будут в будущем вам очень помогать, а может, станут вашими деловыми партнерами. Это прекрасный период для участия в коллективных проектах, для поисков дополнительных источников дохода, для крупных покупок и инвестиций. Здесь можно неплохо заработать. Но присмотрите за здоровьем и постарайтесь не перегружаться, не рисковать и излишней ответственности на себя не брать.

Телец

Большинство Тельцов в это время в отличной форме: и в физической, и в интеллектуальной. Судьба подарит вам шанс отправиться в путешествие. Вы можете встретить надежных деловых партнеров. Именно друзья и союзники помогут вам прийти к успеху, раскрыть свои способности, завоевать авторитет. У вас возрастает энерготонус, следственно и растет ваша активность. Эмоциональная стабильность на первом плане. Наступят хорошие времена в отношениях с партнерами, коллегами, начальством.

Близнецы

Знаки Зодиака - Близнецы

Близнецов ждет очень интересный период, потому что в вашей жизни грядут перемены. Большинство Близнецов смогут использовать эту непростую ситуацию с пользой для себя. У вас появляется отличная возможность сделать карьеру, заняться интересным проектом, получить повышение в должности или зарплате. Не бойтесь рискнуть, но с умом. Не отказывайтесь от ответственности, и победа тогда будет за вами.

Рак

Знаки Зодиака - Рак

Раков ждет удачный период. Фортуна явно работает на вас. Это отличное время для укрепления отношений в семье, для свадеб, для помолвок, для заключения партнерских отношений. Договоры, которые будут подписаны в этот период, сулят процветание и благополучие. У многих представителей этого знака появится шанс совершить карьерный рывок. Например, получить заманчивое предложение, принять участие в каком-то творческом проекте и так далее. Это успешный период, который может ярко выразить вашу индивидуальность. Так что будьте активны во всех смыслах.

Лев

Знаки Зодиака - Лев

Для многих Львов этот период довольно-таки хлопотный, немного суетливый. Вам придется заниматься скучными, повседневными, рутинными делами, что для большинства представителей этого знака подобно каторге. Поэтому запаситесь максимальным терпением. Тут важно доказать себе и Космосу, что вы – серьезный, ответственный человек. Тогда вы сможете рассчитывать на звездные бонусы. А пока занимайтесь текущими делами, оттачивайте свое мастерство, повышайте квалификацию. Не забывайте принимать участие в праздниках и веселье, и неделя пройдет гораздо легче.

Дева

Знаки Зодиака - Дева

Дева вступает в очень хорошее время для раскрытия собственных талантов, для реализации творческих способностей. Кроме того, у вас появится шанс восстановить творческие и родственные связи, даже примириться с давними соперниками. Вы сейчас невероятно привлекательны и пользуетесь успехом у противоположного пола. Однако не спешите с головой погружаться в омут страстей, для этого не самое подходящее время. Зато можно найти верных друзей, единомышленников, завести полезные знакомства. С этой точки зрения период весьма успешный.

Весы

Знаки Зодиака - Весы

Весы на этой неделе могут решить семейные проблемы, уладить разногласия с родственниками, заняться обустройством дома. Кроме того, у вас появится возможность удачно вложить средства в интересные проекты, в том числе в собственное творчество. Больше общайтесь, знакомьтесь с интересными людьми, которые, кстати, могут открыть перед вами новые перспективы. Для этого неделя очень хороша.

Скорпион

Знаки Зодиака - Скорпион

Скорпионов ждет отличный период. Для большинства из них он запомнится яркими победами, успехами в карьере и бизнесе, раскрытием творческих способностей. Ваша популярность явно возрастает, особенно у противоположного пола. Удача будет работать на вас, так что не упустите возможность изменить жизнь к лучшему. Проявите настойчивость, целеустремленность, обаяние, и все получится. Энерготонус у вас очень высок, и он будет помогать вам активно действовать и проявлять лучшие свои, в том числе, бойцовские качества, а также интуицию.

Стрелец

Знаки Зодиака - Стрелец

Многие Стрельцы уже очень устали. Однако этот дефицит энергии не помешает им быть счастливыми, поскольку большинство представителей этого знака разумно тратят энергию в это время. Работа в свое удовольствие, спокойный отдых в кругу семьи – это идеальный способ восстановить силы. Появляется шанс стабилизировать финансовое положение, добиться успехов в научной работе, в публичных выступлениях и в сфере рекламы.

Козерог

Знаки Зодиака - Козерог

Козерогов, безусловно, ждет хороший период. Вы испытываете невероятный подъем энергии. Кажется, что вам по плечу любые задачи. И это недалеко от истины. Вам захочется проявить себя, раскрыть свой потенциал, доказать всем, что это именно вы достойны занять лучшее место под солнцем. Что же, шансы на успехи высоки. Главное грамотно воспользоваться звездным бонусом этого времени.

Водолей

Знаки Зодиака - Водолей

Водолеям следует позаботиться о здоровье. Энерготонус у вас низковат. Поэтому постарайтесь не простужаться, не создавать дополнительных проблем для здоровья. Обращайтесь к врачу, не дожидаясь тревожных звоночков. Особенно если у вас имеются какие-то хронические заболевания. Зато на работе все в полном порядке. Если здоровье позволяет, то вас будут ценить, уважать, ставить в пример, продвигать вас по карьерной лестнице. А деловые качества позволят Водолеям очень хорошо заработать. Укрепить финансовые позиции помогут также семейный бизнес или участие в делах близких людей или друзей.

Рыбы

Знаки Зодиака - Рыбы

Рыбы вступают в довольно удачный период. Есть шанс найти единомышленников и влиятельных покровителей, принять участие в интересных коллективных проектах, завоевать заслуженное признание. Это период благоприятен для дружеского общения, для визитов к родственникам, для обсуждения творческих или карьерных планов в неформальной обстановке. Неплохое время для путешествий, посещения сакральных мест и духовного развития.

Материал подготовлен Sputnik Грузия.