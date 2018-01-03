Тест от Sputnik: узнай, чего ждать от 2018 года

Редакция Sputnik Таджикистан предлагает пройти шуточный тест и немного развлечься.
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Редакция Sputnik Таджикистан предлагает пройти шуточный тест и немного развлечься.
Самый известный предсказатель всех времен и народов Нострадамус в свое время сделал прогноз на 2018 год.
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Председатель парламента сообщил, что вместо главы государства подпишет указы о назначении новых членов правительства.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Грузия попала в восьмерку направлений, которые британское деловое издание Financial Times советует посетить в 2018 году.
Компенсации, безопасное мореплавание и другое: на итоговом заседании Кабмина было рассмотрено более трех десятков вопросов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
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