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Предсказатель и астролог Мишель Нострадамус

Предсказания Нострадамуса на 2018 год: падение кометы и землетрясения

CC0 / Wikipedia / César de Notre-Dame
Общество
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Самый известный предсказатель всех времен и народов Нострадамус в свое время сделал прогноз на 2018 год

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Знаменитый французский средневековый астролог, врач, ученый и предсказатель Мишель де Нотрдам публиковал свои предсказания в книге под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".

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Все предсказания были написаны в форме рифмованных четверостиший (катренов) и сгруппированы по сотням (центуриям).

Мишель де Нотрдам, более известный под латинским именем Нострадамус, напророчил в 2018 году не только природные катаклизмы, но и начало третьей мировой войны.

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Нострадамус, предсказал много событий, которые на самом деле сбылись в последующие столетия. В числе громких предсказаний Нострадамуса — Буржуазная революция во Франции, приход Адольфа Гитлера к власти и террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и т.д.

В результате войны, произойдет экономический коллапс, который будет продолжительным и масштабным.

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Человечество также пострадает от природных катаклизмов, среди которых извержение вулкана Везувий возле Неаполя. Вулкан будет трясти землю каждые пять минут. Погибнут более шести тысяч человек, а катастрофа будет схожа извержением Везувия 24 августа 79 года, когда древнеримский город Помпеи был погребен под слоем вулканического пепла.

Волна землетрясений охвативших запад Соединенных штатов Америки, будет ощутима по всему миру. Вопреки прогнозам НАСА, Нострадамус утверждает, что комета упадет на планету Земля не в ближайшие сто лет, а в 2018 году.

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Единственный положительный прогноз — увеличение продолжительности жизни до 200 лет. Этому будет способствовать прогресс в медицине. Люди также смогут разговаривать с животными.

При этом в результате глобального потепления будет много лесных пожаров. Верить или нет предсказаниям Нострадамуса, — этот вопрос остается открытым.

Не все прежние его "откровения" оказались правдой.

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Теги:
предсказания, Мишель Нострадамус, Общество
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