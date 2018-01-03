Ученые установили, как выпившие и трезвые мужчины видят женщин

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, больше склонны воспринимать женщин как партнеров для секса, нежели трезвые, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного на портале MedicalXpress, пишет Sputnik Грузия.

Ученые из Университета Небраски-Линкольна в США собрали 80 фото женщин в вечерних платьях, с разной внешностью и выражениями лица. Группа людей, которая была не в курсе исследования, оценила уровень добродушия, дружелюбия, уверенности, тепла и привлекательности, которые источают эти снимки.

Затем специалисты отобрали 49 мужчин в возрасте 20-30 лет, 29 из которых напоили алкогольными напитками до среднего уровня опьянения. Остальные получили напитки-пустышки, не содержащие алкоголя. После этого исследователи показали им фото женщин и попросили составить их психологический портрет. В то же время за движением глаз респондентов следила специальная система.

Ученые заметили, что и трезвые, и пьяные мужчины меньше смотрели на лица женщин и сосредотачивали внимание на их талии и груди. Выпившие делали это еще более явно и смотрели дольше. А если женщина была оценена как довольно привлекательная, то этот эффект усиливался.

В то же время, женщины, оцененные как уверенные в себе или излучающие теплоту, собирали взгляды мужчин больше на чертах лица, а выпившие почти не рассматривали их тела.

"Откровенные взгляды на женщин приводят к их дегуманизации, что закладывает фундамент для многих негативных последствий, таких как сексуальное насилие и дискриминация полов на работе", — заявила глава исследования и один из авторов работы Эбигейл Ример.

По ее словам, женщины, показывающие своим видом уверенность в себе и душевную теплоту, больше защищены от становления "объектом для секса". Особенно эта защита усиливается при средней привлекательности представительниц слабого пола. Ример отмечает, что подобные исследования помогут бороться с неприятными явлениями, а определение их природы – первый шаг на пути к их искоренению.