Ассанж выставил таинственный закодированный пост, взорвав соцсети

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в первый день нового года опубликовал на своей страничке в Twitter загадочный пост, представляющий собой 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes популярной певицы M.I.A., сообщает РИА Новости.

Пост вызвал бурную реакцию подписчиков, которые начали выстраивать совершенно невероятные теории. Так, некоторые юзеры предположили, что Ассанж умер, а код выполняет функцию "аварийной кнопки" — после ее "активации" WikiLeaks должны опубликовать некие критически важные документы.

​"Таким способом Ассанж просто решил проинформировать всех, что скоро будет новая публикация с разоблачениями, где и нужно будет применить данный ключ", — считает другой пользователь.

Кто-то даже решил, что Ассанж уже находится в самолете на пути в США.

Расшифровать загадочное сообщение пытались и с помощью текста Paper Planes.

Например, там есть такие слова: "Если ты поймаешь меня на границе, я достану визы на свое имя" и "У меня есть больше данных, чем у КГБ".

Как передает РИА Новости, связаться с посольством Эквадора в Лондоне, в котором Ассанж пребывает с 2012 года попытались журналисты RT, однако ответа не получили.

Накануне СМИ сообщали о том, что со счета WikiLeaks пропали 25 миллионов долларов в биткоинах.

На прошлой неделе аккаунт Ассанжа в Twitter был недоступен в течение какого-то времени, а затем был восстановлен.

Позже Twitter-аккаунт ВМС США опубликовал твит, который содержал только имя Ассанжа в кавычках. Позже запись исчезла.