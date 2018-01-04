В Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работы

Китайский доктор, которую коллеги характеризовали как высокого специалиста и трудоголика, скончалась от перенапряжения во время обхода

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Трагический случай произошел в китайской провинции Шанси. Врач Чжао Бянсян умерла после того, как непрерывно отработала 18 часов, сообщает Sputnik Таджикистан.

По свидетельству коллег, 43-летняя сотрудница больницы совершала обход и упала. Женщину удалось реанимировать реанимировали, но на следующий день она умерла. Согласно данным вскрытия, Чжао Бянсян причино смерти стало стало острое нарушение мозгового кровообращения.

К сожалению, подобные случаи смерти от перенапряжения на работе в Китае, да и в большинстве азиатских стран не редкость. Так несколько лет назад в Японии от сверхурочной работы умерла журналистка. Политический обозреватель Мива Садо скончалась в своей квартире от сердечной недостаточности, после того, как взялась выполнить 159 часов сверхурочной работы.