В каком городе автомобилей больше, чем жителей

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Сейчас сложно представить жизнь без собственной машины.
Как говорится, автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения.
С этим крылатым выражением поспорить трудно, но можно.
Ведь есть и такие четырехколесные экземпляры, цена на которые может шокировать.
Вот несколько интересных фактов, которые собрал sputnik.md:
- Первое дорожно-транспортное происшествие произошло в 1891 году в городе Огайо (США).
- В среднем каждая машина состоит из 30 тысяч различных деталей.
- Шансы погибнуть в ДТП составляют 1 к 5000.
- Ремень безопасности, которым экипирован каждый автомобиль, каждые шесть минут спасает чью-то жизнь.
- Ежедневно в мире производится примерно 165 тысяч машин.
- По статистике, в Лос-Анджелесе автомобилей больше, чем людей.
- И хотя не существует четкой статистики, однако по некоторым данным, в мире насчитывается порядка миллиарда действующих машин.
- В Нью-Йорке запрещено сигналить, если только водитель не показывает, что у него экстренная ситуация.
- По статистике, 35% населения мира управляет автомобилем при левостороннем движении.
- Каждый год в ДТП погибает 1,25 миллиона человек.
- Примерно 80% составляющих автомобиля подлежат вторичной переработке.
- Примерно 95% времени машина простаивает на стоянке.
- В среднем один американец съедает за рулем пищу на пятерых человек.