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Автомобильная пробка

В каком городе автомобилей больше, чем жителей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Автомобиль – средство первой необходимости, роскошь или один из компонентов имиджа: названы самые необычные факты о машинах

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Сейчас сложно представить жизнь без собственной машины.

Автосалон в Париже, архивное фото
© REUTERS/ Benoit Tessier
Опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей в Молдове

Как говорится, автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения.

С этим крылатым выражением поспорить трудно, но можно.

Ведь есть и такие четырехколесные экземпляры, цена на которые может шокировать.

Вот несколько интересных фактов, которые собрал sputnik.md:

  • Первое дорожно-транспортное происшествие произошло в 1891 году в городе Огайо (США).
  • В среднем каждая машина состоит из 30 тысяч различных деталей.
  • Шансы погибнуть в ДТП составляют 1 к 5000.
  • Ремень безопасности, которым экипирован каждый автомобиль, каждые шесть минут спасает чью-то жизнь.
  • Ежедневно в мире производится примерно 165 тысяч машин.
  • По статистике, в Лос-Анджелесе автомобилей больше, чем людей.
  • И хотя не существует четкой статистики, однако по некоторым данным, в мире насчитывается порядка миллиарда действующих машин.
  • В Нью-Йорке запрещено сигналить, если только водитель не показывает, что у него экстренная ситуация.
  • По статистике, 35% населения мира управляет автомобилем при левостороннем движении.
  • Каждый год в ДТП погибает 1,25 миллиона человек.
  • Примерно 80% составляющих автомобиля подлежат вторичной переработке.
  • Примерно 95% времени машина простаивает на стоянке.
  • В среднем один американец съедает за рулем пищу на пятерых человек.

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Теги:
интересные факты, автомобиль, Общество
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