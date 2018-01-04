В каком городе автомобилей больше, чем жителей

Автомобиль – средство первой необходимости, роскошь или один из компонентов имиджа: названы самые необычные факты о машинах

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Сейчас сложно представить жизнь без собственной машины.

© REUTERS/ Benoit Tessier Опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей в Молдове

Как говорится, автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения.

С этим крылатым выражением поспорить трудно, но можно.

Ведь есть и такие четырехколесные экземпляры, цена на которые может шокировать.

Вот несколько интересных фактов, которые собрал sputnik.md: