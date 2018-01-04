Голливудская актриса объявила о том, что вышла замуж за свою подругу

Звезда фильма "Начало" Эллен Пейдж вышла замуж за свою избранницу - танцовщицу Эмму Портнер: актриса опубликовала фотографии на своей странице в Instagram

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Голливудская актриса Эллен Пейдж объявила о том, что сыграла свадьбу со своей избранницей — танцовщицей Эммой Портнер.

Пейдж опубликовала в своем Instagram фотографию с обручальными кольцами, подписав ее: "Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой".

© Photo: Insatgram / ellenpage Свадьба голливудской актрисы Эллен Пейдж и ее подруги Эммы Портнер

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017, когда они посетили один из ресторанов в Лос-Анджелесе, где не просто разговаривали, а открыто целовались на публике. Совместные фотографии влюбленной пары есть на страницах девушек в Instagram.

© Photo: Insatgram / ellenpage Verified Follow Эллен Пейдж и Эмма Портнер

О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".