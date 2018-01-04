"Стразовая королева" из Молдовы шокировала Европу

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Молодая молдаванка Дарья Радионова, которая уже несколько лет живет в Лондоне, вновь приковала внимание жителей Великобритании и мировых СМИ своим шикарным автомобилем. Девушка украсила свой новый красный Lamborghini Huracan 1,3 миллиона кристаллов Сваровски.
За рулем ослепительного автомобиля, который мгновенно приковал внимание не только прохожих, но и прессы, Радионова появилась накануне католического Рождества. За шикарной машиной в стразах выстроились очереди из такси, автобусов и других авто. Люди фотографировали необычно украшенную иномарку и делали селфи на ее фоне.
"Я не могу описать то, что я чувствовала. Рада видеть улыбки на лицах людей. Счастливого Рождества всем, и, я надеюсь, что Новый Год будет таким же ярким и блестящим, как мой автомобиль", — написала девушка на своей странице в Instagram.
Радионова, похоже, очень гордится своей шикарной обновкой. Она регулярно публикует фотографии машины.
К слову, это не первый автомобиль Дарьи, украшенный кристаллами Сваровски. В 2014 году она стала известной в одночасье, поразив тюнингом Mercedes CLS 350, который украшен миллионами стразов.
Затем девушка продала машину, чтобы направить вырученные средства на благотворительные цели.
Позже Радионова пересела за черный Bentley, некоторые поверхности которого она также решила инкрустировать кристаллами Сваровски.