"Стразовая королева" из Молдовы шокировала Европу

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Молодая молдаванка Дарья Радионова, которая уже несколько лет живет в Лондоне, вновь приковала внимание жителей Великобритании и мировых СМИ своим шикарным автомобилем. Девушка украсила свой новый красный Lamborghini Huracan 1,3 миллиона кристаллов Сваровски.

За рулем ослепительного автомобиля, который мгновенно приковал внимание не только прохожих, но и прессы, Радионова появилась накануне католического Рождества. За шикарной машиной в стразах выстроились очереди из такси, автобусов и других авто. Люди фотографировали необычно украшенную иномарку и делали селфи на ее фоне.

© Photo: Insatgram / dradionova Lamborghini Huracan в миллионах кристаллов Сваровски в Лондоне

"Я не могу описать то, что я чувствовала. Рада видеть улыбки на лицах людей. Счастливого Рождества всем, и, я надеюсь, что Новый Год будет таким же ярким и блестящим, как мой автомобиль", — написала девушка на своей странице в Instagram.

Радионова, похоже, очень гордится своей шикарной обновкой. Она регулярно публикует фотографии машины.

© Photo: Insatgram / dradionova Lamborghini Huracan в миллионах кристаллов Сваровски в Лондоне

К слову, это не первый автомобиль Дарьи, украшенный кристаллами Сваровски. В 2014 году она стала известной в одночасье, поразив тюнингом Mercedes CLS 350, который украшен миллионами стразов.

© Photo: Insatgram / dradionova Mercedes CLS 350, украшенный кристаллами Сваровски в Лондоне

Затем девушка продала машину, чтобы направить вырученные средства на благотворительные цели.

Позже Радионова пересела за черный Bentley, некоторые поверхности которого она также решила инкрустировать кристаллами Сваровски.