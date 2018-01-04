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Накануне Рождества Христова: традиции, приметы и история праздника

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Общество
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Рождество Христово 2018 будет праздноваться в воскресенье, 7 января

История Рождества

Рождество Христово, а в Русской православной церкви — Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа — это один из главнейших христианских праздников. Он относится к так называемым двунадесятым праздникам: двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии. Рождеству Христову предшествует 40-дневный Рождественский пост, во время которого православные соблюдают строгую диету и проводят много времени в молитвах Богу. Ведь, как гласит старая церковная песня: "Если пост не принесет тебе исправления, то возненавиден будет от Бога, как фальшивый".

В 2018 году Рождество будет традиционно отмечаться 7 января, в воскресенье.

Изначально событие Рождества вспоминалось в день Богоявления, а первые упоминания о Рождестве как о самостоятельном празднике относятся к середине IV века. Выделение Рождества в отдельный праздник было связано со стремлением христианской церкви вытеснить языческий культ Непобедимого Солнца.

В Рождество Христово православные вспоминают великое событие: в этот день в маленьком городе Вифлееме, который сейчас относится к Палестинской автономии, родился Сын Божий — Иисус Христос. Он родился не в роскошном дворце или богатом доме, а в пещере, и первыми его рождению порадовались не цари или вельможи, а простые пастухи. В это же время в Иерусалим направлялись мудрецы с востока, которым пришло видение, что в этот день на земле родится сын Божий.

Празднование Рождества Христова в городах России
© Sputnik/ Константин Чалабов
Празднование Рождества Христова в городах России

Католическое Рождество

Католическое Рождество отстоится от православного Рождества Христова на тринадцать дней: католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные — 7 января. Связано это с тем, что юлианский календарь, установленный Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, добавляет в февраль еще одни сутки. В результате каждые 128 лет "набегает" неучтенное время, и праздники в новоюлианском календаре наступают раньше, чем в григорианском. Чтобы избежать дальнейшего расхождения дат, католики установили праздновать Рождество в ночь с 24 по 25 декабря.

Традиции Рождества

В российской православной церкви Рождеству предшествует Сочельник. Слово Сочельник происходит от названия монастырского блюда "сочиво": вареная пшеница с медом, которую полагалось есть на праздник.

Накануне Рождества запрещалось принимать пищу до того, как на небе появится первая звезда. В ночь с 6 на 7 января, едва показывались звезды, стол застилали скатертью и начинался ужин, в торжественном и строгом молчании. Блюд должно было быть обязательно двенадцать — это число носит в христианстве сакральное значение.

Празднование Рождества Христова
Sputnik
Празднование Рождества Христова

У славян на праздничном столе обязательно был свежий хлеб и пирожки, начиненные монетками. Считалось, что нашедшему монету будет весь год сопутствовать удача.

Период с 7 января по 18 января называется Святки. На Святки люди наряжались, ходили по домам и громкими песнями будили спящих. Заканчивалось веселье пиром и катанием с горок.

Приметы на Рождество

Если ночь на Рождество — ясное и звездное небо, считалось, что год будет урожайный, будет много ягод и грибов. Если день выдавался теплый — к урожаю, а если дождь — будет хороший урожай гречки. Но тепло и отсутствие снега было плохой приметой, поскольку это сулило неурожай и голод. Также нельзя было одевать старую одежду — это тоже предвещало неурожай.

Празднование Рождества Христова в городах России
© Sputnik/ Виталий Аньков
Празднование Рождества Христова в городах России

Что нельзя делать на Рождество 

В Рождество Христово нельзя было шить, иначе в семье мог кто-нибудь ослепнуть. Также порицалось на Рождество делать что-либо по хозяйству: стирать, мыть или подметать. Если на Рождество выполнять тяжелую работу, весь год пройдет без отдыха.

Потеря ценной вещи на Рождество сулило бедность, а разбить зеркало и вовсе предвещало большую беду.

Одалживать деньги на Рождество запрещалось — считалось, что занявший деньги весь год проведет в долгах. В то же время, тот, кто встретит Рождество с пустыми карманами, весь год проведет в нужде.

Материал подготовлен Sputnik Южная Осетия.

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