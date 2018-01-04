"Огонь и ярость": секрет прически Трампа

Секрет необычной прически Трампа - результат операции по пересадке волос и особого использования геля для укладки

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Журналист Майкл Вулф, благодаря общению с дочерью американского лидера Иванкой, раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа в своей новой книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри", сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

По словам Иванки, после процедуры по борьбе с облысением у Трампа осталась абсолютно лысая макушка, окруженная волосами по бокам и спереди.

Чтобы прикрыть центральную часть, он стал зачесывать шевелюру назад и закреплять ее гелем.

Кроме того, Иванка рассказала журналисту о цвете волос отца, который получается в результате окрашивания не слишком качественным средством. По ее словам, оттенок меняется в зависимости от того, насколько долго держать краситель.

"Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд", — цитирует New York Post отрывок из новой книги Вулфа.

Прическу Дональда Трампа уже долгое время обсуждают в социальных сетях. Многие пользователи считали, что он носит парик. Однако в прошлом году ведущий юмористической программы The Tonight Show телеканала NBC с разрешения Трампа взлохматил ему волосы и тем самым доказал их натуральность.