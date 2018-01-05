Дела семейные: в Турции придумали новый способ развестись с женой

Теперь свободным мужчиной можно будет стать, сказав лишь пару слов

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Интересный способ развода семейных пар придумали в Турции. Если турецкий муж назовет свою жену сестрой или матерью, их брак должны будут расторгнуть, сообщает Sputnik Грузия.

Управление по делам религии (Диянет) Турции в конце 2017 года опубликовало новую фетву о разводе, которая не имеет обязательной юридической силы, но считается авторитетным документом.

"Если муж говорит своей жене, что видит ее как мать или как сестру, супруг будет считаться разведенным с ней. Однако если пара не разводилась ранее, то она сможет заключить новый брак", – говорится в фетве.

Ранее Диянет выпустил фетву о разводе, согласно которой супруги могут развестись по телефону, через письмо или через Интернет, если муж трижды скажет или напишет слово talak, что в переводе с арабского значит "развод". Но для начала жена должна удостовериться, что сообщение было отправлено ее мужем.

Институт, широко известный как Диянет, согласно турецкому законодательству, не имеет юридической власти над делами о разводе, однако может играть в них важную роль. Гражданские суды предоставляют развод только в соответствии с законом о гражданском кодексе 1926 года.