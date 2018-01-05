Запах мужчины: ученые нашли антистрессин для женщин

Ученые обнаружили, что женщины, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно, в то время как те, кому досталась рубашка незнакомого человека, испытывали больший стресс

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Как запах мужчины влияет на женщину? Таким вопросом задались психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде. В ходе исследования они выяснили, что запах партнера может снижать уровень стресса у женщин, сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 96 пар. Мужчинам выдали чистую рубашку, которую надо было носить 24 часа. Им запретили пользоваться дезодорантом и бытовой химией с запахом, а также обязали отказаться от курения и ароматной еды. По прошествии суток рубашки были заморожены ради лучшего сохранения запаха.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Парфюм с запахом янтаря создан в Калининграде

Женщин, принимавших участие в эксперименте, попросили понюхать футболки, которые носили либо незнакомцы, либо мужчины, с которыми они состоят в отношениях.

После этого представительницы слабого пола прошли стресс-тест, который включал симуляцию собеседования для приема на работу и математические задачи. Кроме того, женщины ответили вопросы о своем настроении и сдали анализ слюны для измерения уровня кортизола (гормон стресса).

В ходе анализа полученных данных, ученые обнаружили, что испытуемые, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно, у них был зафиксирован более низкий уровень кортизола. В то же время, те, кому досталась рубашка незнакомого человека, испытывали больший стресс.

Один из авторов исследования Марлиз Хофер отмечает, что на подобные закономерности влияют эволюционные факторы: "С юного возраста люди опасаются незнакомцев, особенно мужского пола. Вероятно, запах чужих мужчин провоцируют реакцию организма "бей или беги", что повышает уровень кортизола. Это может происходить неосознанно".