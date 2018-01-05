17:30 05 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Влюбленные в Парке Горького в Москве

Запах мужчины: ученые нашли антистрессин для женщин

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0

Ученые обнаружили, что женщины, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно, в то время как те, кому досталась рубашка незнакомого человека, испытывали больший стресс

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Как запах мужчины влияет на женщину? Таким вопросом задались психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде. В ходе исследования они выяснили, что запах партнера может снижать уровень стресса у женщин, сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 96 пар. Мужчинам выдали чистую рубашку, которую надо было носить 24 часа. Им запретили пользоваться дезодорантом и бытовой химией с запахом, а также обязали отказаться от курения и ароматной еды. По прошествии суток рубашки были заморожены ради лучшего сохранения запаха.

Производство изделий из янтаря на Калининградском янтарном комбинате
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Парфюм с запахом янтаря создан в Калининграде

Женщин, принимавших участие в эксперименте, попросили понюхать футболки, которые носили либо незнакомцы, либо мужчины, с которыми они состоят в отношениях.

После этого представительницы слабого пола прошли стресс-тест, который включал симуляцию собеседования для приема на работу и математические задачи. Кроме того, женщины ответили вопросы о своем настроении и сдали анализ слюны для измерения уровня кортизола (гормон стресса).

В ходе анализа полученных данных, ученые обнаружили, что испытуемые, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно, у них был зафиксирован более низкий уровень кортизола. В то же время, те, кому досталась рубашка незнакомого человека, испытывали больший стресс.

Один из авторов исследования Марлиз Хофер отмечает, что на подобные закономерности влияют эволюционные факторы: "С юного возраста люди опасаются незнакомцев, особенно мужского пола. Вероятно, запах чужих мужчин провоцируют реакцию организма "бей или беги", что повышает уровень кортизола. Это может происходить неосознанно".

Теги:
стресс, запах, мужчины, женщины
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад Снегурочек в Москве
В США спасли лосей, провалившихся под лед
В США спасли лосей, провалившихся под лед
Осторожно: пиротехника
Осторожно: пиротехника - правила безопасности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться