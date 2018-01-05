Сочельник перед Рождеством: гадания, традиции, приметы

Канун Рождества, который называется рождественский Сочельник и отмечается 6 января вечером, является важным днем для христиан.

Сочельник и ночь перед Рождеством, в народной традиции, связаны со множеством поверий и обрядов, в том числе с девичьими гаданиями.

Сочельник, всегда считался особенным. По народным поверьям, в ночь перед Рождеством, которая по православному календарю наступает с 6 на 7 января, все запреты снимаются и на Землю проникают таинственные силы.

Сочельник

Сочельник – последний день рождественского поста, установленного для того, чтобы люди покаянием, молитвой и постом очистили себя, и встретили праздник Рождества Христова с чистым сердцем.

Канун Рождества стали называть Сочельником, как полагают, из-за традиции обязательно вкушать в этот день сладкую кашу – "сочиво", зерна пшеницы и других злаков, варенные на меду.

Каша имела особый смысл — зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед — сладость будущей блаженной жизни.

© Sputnik / Miroslav Rotari Только в Молдове Рождество официально празднуется в новом и старом стиле

В рождественский сочельник христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении Богомладенцу восточных мудрецов. Волхвы с востока принесли новорожденному Спасителю дары: золото, ладан и смирну.

В Сочельник пост не такой строгий, как в другие дни последней недели Рождественского поста.

В Сочельник служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром, поэтому и православные постятся до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед которой поется тропарь Рождеству Христову.

По традиции на стол также подавали взвар из груш, вишен, яблок, слив, изюма и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, как напоминание о тех яслях, в которые уложили новорожденного Иисуса.

В старину на Руси в Сочельник нельзя было использовать колющие и режущие предметы, так как могло привести к болезням. По традиции, в эти дни мужчины не ходили на охоту и не резали скотину, а женщины и девушки откладывали шитье и вязание до завершения праздничных дней.

Люди считали, что хлопоты по хозяйству могут также принести в дом неприятности.

Гадания

Рождественский сочельник с давних времен считался лучшим временем для гадания, так как оно сбывались практически всегда. Поэтому, пользуясь необычностью этой ночи, люди гадали, пытаясь предугадать.

Ворожба на Рождество на протяжении многих веков пользовались большой популярностью. В старину гадали на свечах, тенях, башмаках и так далее. Не теряет актуальности гадание и в наше время.

© Sputnik/ Alexander Kondratyuk Святочные гадания и колядки

Наибольший интерес гадания на Рождество вызывали у девушек, которые хотели узнать имя будущего супруга, а может и увидеть в зеркале или в обручальном кольце его отражение.

Церковь к любому проявлению ворожбы и магии относится негативно, потому осуждает и любые попытки узнать будущее, тем более в Рождество. Несмотря на это люди гадали и продолжают гадать.

Суженый-ряженый

Наиболее популярными остаются гадания на исполнение желания, на суженого или невесту или на будущее.

Девушки в ночь на Рождество могли узнать имя будущего супруга и даже увидеть его лицо в зеркале. Для этого девушка в полночь садилась в темноте между двумя зеркалами, зажигала свечи и начинала вглядываться в отражение, надеясь увидеть суженого.

Гадали девушки с зеркалом и на перекрестке – стоя к месяцу спиной, смотря в зеркало и загадывая: "Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале". Как некоторые уверяют, через некоторое время суженый появляется в зеркальце.

© Sputnik/ Alexander Kondratyuk Святочные гадания и колядки в Челябинске

Одно из наиболее старинных в Рождество гаданий — на воске. Для этого нужно налить воды в прозрачный стакан или глубокую тарелку и положить на дно кольцо без камня, желательно снятое с пальца гадающего. Растопите воск в ложке над пламенем свечи со словами "гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого". Затем резко вылить расплавленный воск в центр кольца в воду и внимательно разглядеть форму застывшей восковой фигуры.

Уличные гадания

Имя будущего мужа в ночь на Рождество можно узнать и следующим способом. Для этого девушки выходили на улицу и первого встречного мужчину спрашивали его имя. Как он представится, так звать будут и суженого.

Узнать будущее поможет и следующее гадание — для этого в рождественскую ночь, в полночь нужно просто выйти за порог своего дома. Судьбу предскажут первые звуки, которые вы услышите — звон колоколов означает быть вам счастливой невестой.

Суженый уже спешит к вам, если услышите мужской веселый голос. Если же услышите ссору или просто разговор на повышенных тонах — в этом году ваша личная жизнь вряд ли устроится.

© Sputnik/ Александр Кондратюк Святочные гадания

Но с башмачком уличное гадание на Рождество — самое знаменитое. Девушки бросали свои башмаки через забор и смотрели, куда носок смотрит, соответственно жених оттуда и приедет.

Узнать будущее в замужестве можно было и обхватив забор вытянутыми руками. Если девушка обхватывала кольев-досок четное количество, это означало счастливую супружескую жизнь. Нечетное количество предвещало несчастливый брак.

Другие гадания

В рождественский сочельник также гадали на снах. Съесть на ночь нужно было селедку или что-то соленое, не запивая водой. Женихом будет тот, кто во сне подаст воды.

Характер будущего супруга также можно было узнать с помощью гадания. В четыре одинаковых стакана с водой положите ложку меда, лимонной кислоты, соли и вина.

Перемешайте содержимое стаканов, поставьте их на поднос и накройте толстой салфеткой и покрутите с закрытыми глазами поднос, чтобы не знать содержимое стаканов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Топ-5 развлечений на Рождественской ярмарке в Кишиневе

Затем выключите свет в комнате, снимите салфетку со стаканов и, выбрав один из них, сделайте один глоток из него. Ваш муж будет обладать великолепным характером, если вам попался стакан с медом. Стакан с солью означает, что вам предстоит пролить с мужем немало слез, с кислотой — унылая скучная жизнь. Стакан с вином указывает на то, что ваш муж будет слишком много выпивать.

На пол будущего ребенка гадали с кольцом или иглой. Опускали кольцо в стакан, протыкали иглой шерстяную ткань, а затем предмет подвешивали на волоске или нитке и медленно опускали возле руки мужчины. Если кольцо или игла начинала совершать маятникообразные движения — родится мальчик, если круговые — девочка, а если предметы не двигались — детей не будет.

Приметы

Хорошей приметой в Сочельник является увидеть падающую звезду, так как считается, что желание, загаданное в ночь перед Рождеством, сбывается. Поэтому в Сочельник нужно обязательно посмотреть на небо.

Встречать Рождество в одежде темных цветов считается плохой приметой — в такой светлый и веселый праздник нельзя быть в печали. Весна будет ранней, если в рождественскую ночь поднимается сильная метель.

В народе верили, что в будущем году у вас будет богатый урожай, если вы готовите праздничные блюда и у вас постоянно что-то из продуктов падает.

Если вы в канун Рождества спотыкаетесь, будьте осторожны, можете получить плохую весть.

В течение всех праздников сны, которые вы будете видеть, будут вещими, поэтому постарайтесь запомнить их и правильно понять, что предрекает вам судьба.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников