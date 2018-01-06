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Гороскоп и знаки зодиака

Астропрогноз на следующую неделю - каким боком к нам встали звезды

CC0 / Pixabay / PIRO4D
Общество
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В этот период могут быть какие-то аномальные космические аспекты, поэтому надо быть готовыми к каким-то неожиданностям, предупреждает астролог

Колумнист Sputnik Грузия, известный грузинский астролог Михаил Цагарели рассказал, чего стоит ожидать и как действовать на грядущей неделе — с 8 по 14 января.

Отличная новость: энергетика земли так или иначе хороша и стабильна. И это даст людям возможность чувствовать себя лучше и сильнее. Иммунитет организма будет высокий. Эмоциональная стабильность тоже на переднем плане.

Гороскоп
© PIXABAY / herwigclaeys0
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Хотя некоторые люди будут пересматривать свои планы в это время, это неплохо, так как эти планы будут очень интересно развиваться. Вместе с этим появятся и новые возможности.

То есть вы можете создать планы, и вдруг что-то может произойти, или этот план поменяется, или ситуация вокруг вас заставит вас внести какие-то коррекции в ваши планы. Поэтому все-таки на этой неделе желательно действовать по принципу семь раз отмерь, один раз отрежь.

Пока планета коммуникаций Меркурий находится в знаке Козерог, это как раз даст нам возможность соображать по этому принципу – быть очень практичными. И каждая наша мысль и форма должны опираться на прагматичные действия и на прагматичные идеи.

Кроме того, на переднем плане должны быть организованность, дисциплина и трудолюбие.

В целом период очень неплохой. Возможности коммуникации, реализации собственных идей, сфера, связанная с семейными отношениями – они будут более или менее стабильны. В зоне стабильности и здоровье. Этого я не могу сказать о следующей неделе. Но о ней мы поговорим попозже.

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Теги:
предсказание, астрология, астропрогноз, Михаил Цагарели
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